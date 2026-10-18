Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για Δανάη Μπάρκα: «Σαν ψέματα μου φαίνεται ότι θα κρατήσω το μωράκι της»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα, αποκαλύπτοντας πόσο ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά του το πρώτο παιδί της παρουσιάστριας.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha, όπου συνομίλησε με τη Ναταλία Γερμανού για τη νέα περίοδο που διανύει η Δανάη Μπάρκα.

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Η σχέση των δύο είναι ιδιαίτερα στενή, καθώς ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης έχει σημαντική παρουσία στη ζωή της παρουσιάστριας από τα παιδικά της χρόνια.

«Τη βλέπω χαρούμενη, ευτυχισμένη και χαμογελαστή»

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τον ερχομό του μωρού, αλλά και τη χαρά του βλέποντας τη Δανάη Μπάρκα να προετοιμάζεται για τη μητρότητα.

«Σαν ψέματα μου φαίνεται που σε λίγο καιρό θα κρατάω στα χέρια μου το μωράκι της Δανάης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε πόσο ευτυχισμένη βλέπει την παρουσιάστρια αυτή την περίοδο, σημειώνοντας ότι η χαρά της προσφέρει και στον ίδιο ένα αίσθημα ηρεμίας.

«Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πολύ καλή μητέρα»

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η Δανάη Μπάρκα θα ανταποκριθεί με αγάπη στον νέο της ρόλο.

Μάλιστα, ευχήθηκε το μωρό να γεννηθεί γερό και καλότυχο, τονίζοντας ότι θεωρεί πολύ τυχερό ένα παιδί που θα έχει μητέρα τη Δανάη.

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Τα λόγια του ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τη βαθιά σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης που τους συνδέει.

Η ξεχωριστή σχέση με τη Δανάη Μπάρκα

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης έχει σταθεί στο πλευρό της Δανάης Μπάρκα σε πολλές σημαντικές στιγμές της ζωής της.

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Η ίδια έχει μιλήσει δημόσια για τον ιδιαίτερο ρόλο του στη ζωή της, χαρακτηρίζοντάς τον δεύτερο πατέρα της.

Μάλιστα, τον περασμένο Ιούνιο, ο ηθοποιός τη συνόδευσε στην εκκλησία, μαζί με τον πατέρα της, Νώντα Μπάρκα, στον γάμο της με τον επιχειρηματία Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία.

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Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της την 1η Σεπτεμβρίου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή.

Πλέον, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης περιμένει με ανυπομονησία να ζήσει ακόμη μία σημαντική στιγμή δίπλα της: τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.