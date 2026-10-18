Χάος στο Μιλάνο: 160 προσαγωγές σε τέσσερις ώρες – Ανήλικοι το 80% των προσαχθέντων

Νέα κλιμάκωση της έντασης καταγράφεται στο Μιλάνο, όπου οι ιταλικές αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 160 προσαγωγές μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες, μετά τα βίαια επεισόδια και τις καταστροφές που σημειώθηκαν στην πόλη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το 80% των προσαχθέντων είναι ανήλικοι, στοιχείο που αναδεικνύει τη μεγάλη συμμετοχή νεαρών ατόμων στα επεισόδια.

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Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τις καταστροφές σε εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων ακόμη και σε βάρος ανηλίκων.

Καταστροφές σε καταστήματα και εμπορικές επιχειρήσεις

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (18/10), με ομάδες ατόμων να προκαλούν ζημιές σε επιχειρήσεις της ιταλικής μεγαλούπολης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, καταστροφές σημειώθηκαν σε κατάστημα ταχείας εστίασης, γνωστό πολυκατάστημα, σούπερ μάρκετ, καθώς και σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας αθλητικών υποδημάτων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους και προσαγωγές, επιχειρώντας να περιορίσουν τα επεισόδια και να αποτρέψουν νέες επιθέσεις σε καταστήματα.

Ανήλικοι το 80% των προσαχθέντων – Εξετάζονται ποινικές διώξεις

Το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη αίσθηση είναι η ηλικία των ατόμων που προσήχθησαν.

Από τις 160 προσαγωγές που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε τέσσερις ώρες, περίπου 128 αφορούν ανηλίκους, εφόσον επιβεβαιωθεί το ποσοστό του 80% που προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία.

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Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων για πρόκληση καταστροφών και αντίσταση σε όργανα της τάξης.

Υπενθυμίζεται ότι η προσαγωγή δεν συνεπάγεται αυτομάτως σύλληψη ή απαγγελία κατηγοριών, ενώ η ενδεχόμενη ποινική μεταχείριση ανηλίκων διέπεται από ειδικές διατάξεις.

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Κλειστός ο σταθμός του μετρό στην πλατεία Ντουόμο

Για προληπτικούς λόγους, η στάση του μετρό στην κεντρική πλατεία Ντουόμο παραμένει κλειστή, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων επεισοδίων.

Η περιοχή αποτελεί ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία του Μιλάνου, με καθημερινή παρουσία μεγάλου αριθμού κατοίκων και επισκεπτών.

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Το κλείσιμο του σταθμού αποτελεί μέρος των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται εν μέσω της έντασης.

Έκκληση των τραυματισμένων αστυνομικών για την ασφάλεια της πόλης

Αστυνομικοί που τραυματίστηκαν κατά τις συγκρούσεις του Σαββάτου μίλησαν σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης για την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη.

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Όπως υποστήριξαν, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντιμετωπιστούν τα βίαια επεισόδια και να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων και των τουριστών.

Η κατάσταση στο Μιλάνο παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, καθώς οι αρχές επιχειρούν να αποτρέψουν νέες καταστροφές και να αποκαταστήσουν την ομαλότητα.