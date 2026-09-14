Το αδιαχώρητο στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη – Σταμάτησε το λαϊκό προσκύνημα για την εξόδιο ακολουθία (βίντεο)

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στην εκκλησία για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, με την προσέλευση να είναι ιδιαίτερα μεγάλη και την κατάσταση να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη λόγω του συνωστισμού.

Οι πολίτες που έφτασαν από νωρίς στην εκκλησία σχημάτισαν ουρές, θέλοντας να πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή.

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Ωστόσο, μόλις ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία, αποφασίστηκε να σταματήσει το λαϊκό προσκύνημα, καθώς ο χώρος είχε γεμίσει ασφυκτικά από κόσμο. Με διαχωριστικά κάγκελα σταμάτησαν τη διέλευση του κόσμου στην εκκλησία.

Η μεγάλη συγκέντρωση πολιτών είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν και αρκετά περιστατικά αδιαθεσίας. Άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο χρειάστηκαν βοήθεια, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ορθοστασία και ο συνωστισμός δημιούργησαν δύσκολες συνθήκες.

Όπως έγινε γνωστό, ένα συμβάν διακομίστηκε στο Τζάνειο με τάσεις λιποθυμίας. Παράλληλα, έχουν δοθεί σε αρκετά περιστατικά πρώτες βοήθειες (κρίσης πανικού, εξάντληση, τάσεις λιποθυμίας) χωρίς να χρειαστεί διακομιδή.

Σημειώνεται ότι την κηδεία καλύπτουν 1 κινητή ιατρική μονάδα και 2 ασθενοφόρα.

Παρά τις δυσκολίες, ο κόσμος παραμένει συγκεντρωμένος έξω από την εκκλησία, περιμένοντας να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και να τιμήσει τη μνήμη του.