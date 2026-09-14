Γιώργος Μαζωνάκης: Η Πάολα στο τελευταίο αντίο στη Νίκαια – Μαζί της ο σύντροφός της και ο πρώην σύζυγός της

Ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγείται σήμερα, Δευτέρα (14/9) στην τελευταία του κατοικία, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται στη Νίκαια για να του πει το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή. Όπως ήταν αναμενόμενο το παρών έδωσαν και πολλοί συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και η Πάολα. ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο τη συνέδεε μια μακρόχρονη φιλία και αμοιβαία εκτίμηση. Μάλιστα, στο πλευρό της βρέθηκαν ο σύντροφός της, Λάζαρος Βαφειάδης, αλλά και ο πρώην σύζυγός της και πατέρας της κόρης τους, Φώτης Ζογλοπίτης με τον οποίο εδώ και πολλά χρόνια έχει άριστες σχέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Παιδί μου…» – Η συγκλονιστική στιγμή της μητέρας του

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που έφτασε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκκλησία.

Η μητέρα του, αντικρίζοντας το φέρετρο του παιδιού της, δεν κατάφερε να κρύψει τον πόνο της. Κοιτάζοντας προς τον ουρανό, φώναξε με σπαραγμό: «Παιδί μου…».

Ήταν η τελευταία φορά που αντίκριζε το παιδί της σε αυτόν τον κόσμο, σε μία στιγμή που συγκλόνισε όσους βρίσκονταν εκεί.