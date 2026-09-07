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Νίκος Οικονομόπουλος: Η έντονη ενόχληση στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας του – Βίντεο

Η συγκεκριμένη στιγμή όπως ήταν αναμενόμενο δεν άργησε να γίνει viral

Νίκος Οικονομόπουλος: Η έντονη ενόχληση στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας του – Βίντεο
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Αλίκη Νούση

Ο Νίκος Οικονομόπουλος βρέθηκε στο επίκεντρο ενός στιγμιότυπου που καταγράφηκε σε πρόσφατη συναυλία του και έκανε τον γύρο των social media. Ο τραγουδιστής φαίνεται να δείχνει έντονα την ενόχλησή του για κάτι που συνέβη πάνω στη σκηνή, με το σχετικό βίντεο να προκαλεί αρκετά σχόλια από διάφορους χρήστες των social media.

Στο απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο TikTok ο Νίκος Οικονομόπουλος στρέφεται προς τους συνεργάτες του φανερά εκνευρισμένος, χωρίς ωστόσο να γίνεται σαφές τι ήταν αυτό που προκάλεσε την αντίδρασή του. Η συγκεκριμένη στιγμή όπως ήταν αναμενόμενο δεν άργησε να γίνει viral, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν το γεγονός.

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Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

@vasiaver Δεν νευριάζω ποτέ γενικά 😂#oikonomopoulos #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – Vasiaver

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