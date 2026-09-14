Γιώργος Μαζωνάκης: Άννα Βίσση, Σταμάτης Γονίδης, Θοδωρής Φέρρης και Έλλη Κοκκίνου, στην λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια τα ξημερώματα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του, τους φίλους, τους συνεργάτες και όλους τους θαυμαστές του που τον αγάπησαν. Από το απόγευμα της Κυριακής, πλήθος κόσμου βρέθηκε στη Νίκαια για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο τραγουδιστή, με τη λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας να συνεχίζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνθρωποι που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, αλλά και πολλοί θαυμαστές του από κάθε γωνιά της Ελλάδας έδωσαν το παρών και περίμεναν υπομονετικά προκειμένου να μπουν στην εκκλησία και να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη. Μάλιστα, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας αρκετοί ήταν και οι καλλιτέχνες που έφτασαν στη Νίκαια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αθηνάς Κλήμη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ανάμεσά τους ήταν η Άννα Βίσση, η οποία βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ λίγο αργότερα στην εκκλησία έφτασε και ο Θοδωρής Φέρρης. Παράλληλα το δικό τους αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη θέλησαν να πουν ακόμη ο Σταμάτης Γονίδης, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Έλλη Κοκκίνου, ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη.

«Παιδί μου…» – Η συγκλονιστική στιγμή της μητέρας του

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που έφτασε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκκλησία.

Η μητέρα του, αντικρίζοντας το φέρετρο του παιδιού της, δεν κατάφερε να κρύψει τον πόνο της. Κοιτάζοντας προς τον ουρανό, φώναξε με σπαραγμό: «Παιδί μου…».

Ήταν η τελευταία φορά που αντίκριζε το παιδί της σε αυτόν τον κόσμο, σε μία στιγμή που συγκλόνισε όσους βρίσκονταν εκεί.