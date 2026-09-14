Μαρινάκης: “Μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας τα 12 ναυτικά μίλια – Τα λόγια του αέρα έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού”

Η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, αποτελεί μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί με τον τρόπο και στον χρόνο που θα επιλεγεί, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς σχετικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ουδέποτε έχουμε διανοηθεί να το απεμπολήσουμε», ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχει επίσημο διάβημα της Ελλάδας που αναφέρεται ρητά στο δικαίωμα της Ελλάδας για την άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος.

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Σχετικά με τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν κατά την ενημέρωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο από τις ένοπλες δυνάμεις, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και γνωρίζουν τι λένε και πότε το λένε. Παράλληλα, έκανε λόγο για υπερβολικές αντιδράσεις.

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα και αναφορές σχετικά με εσωκομματικές τριβές στη ΝΔ. ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε όσα διαβάζουν. «Μην πιστεύετε όσα διαβάζετε», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες βρίσκονται τελευταίοι μεταξύ εκείνων που αξιολογούν και φιλτράρουν μια πληροφορία.

Όπως είπε, υπάρχει ανάγκη να αποκαθίσταται η πραγματική εικόνα πίσω από μια πληροφορία που διαστρεβλώνεται, υπογραμμίζοντας ότι κάθε πρωτοβουλία και κάθε κίνηση της κυβέρνησης έχει στόχο την ενημέρωση και την ενότητα της παράταξης.

Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη

Με αφορμή τις αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους ανθρώπους του καλλιτέχνη.

«Το τι συνέβη είναι δουλειά της Δικαιοσύνης», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει αυστηρό θεσμικό πλαίσιο και ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σχετικές τοποθετήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ υπενθύμισε ότι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει προαναγγείλει νέο πλαίσιο.

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Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε το θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο και τόνισε ότι «δεν είναι η στιγμή να αξιολογήσουμε», επισημαίνοντας ότι ειδικά σε ζητήματα υγείας το θεσμικό πλαίσιο και οι έλεγχοι πρέπει να είναι αυστηροί.

Καύσιμα: «Θα αξιολογηθούν τα δεδομένα ενόψει Οκτωβρίου»

Ερωτώμενος σχετικά με τις τιμές των καυσίμων και το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων, ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε στις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη.

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Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει παρεμβάσεις, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να υπάρξουν έκτακτες παρεμβάσεις, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. «Θα αξιολογηθούν τα δεδομένα και θα ληφθούν αποφάσεις, ενόψει του Οκτωβρίου», σημείωσε.

«Τα λόγια του αέρα έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού»

Σκληρή ήταν η κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου στην αντιπολίτευση για την κοστολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων.

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«Η έλλειψη κοστολόγησης, τα λόγια του αέρα, έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού», ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση για την κοστολόγηση του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ., και τόνισε πως η κοστολόγηση των προγραμμάτων είναι «πολύ σοβαρή υπόθεση»,

Σχολιάζοντας, παράλληλα, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και την κοστολόγηση ύψους 4 δισ. ευρώ στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Τσουκαλάς, έκανε λόγο για «θαύμα» ως προς το ύψος της σχετικής εκτίμησης.

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Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα στον συγκεκριμένο τομέα.

Όπως σημείωσε, η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam ενισχύει τη δυναμική του έργου, προσδίδοντας επιπλέον κύρος και ταχύτητα στην υλοποίησή του.

Σε ερώτηση για την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο καθόδου του στις επόμενες εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν υπάρχει σκέψη για περαιτέρω νομοθετική παρέμβαση. Όπως υπογράμμισε, το θεσμικό πλαίσιο είναι σαφές και τις αποφάσεις για τα κόμματα που μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές τις λαμβάνει ο Άρειος Πάγος.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι, «αν και το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε είναι ένα σοβαρό ΠΑΣΟΚ», η στάση του Νίκου Ανδρουλάκη καθιστά σήμερα μια τέτοια συζήτηση «ανεδαφική». Υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είπε κάτι καινούριο στη ΔΕΘ και τόνισε πως «στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα».

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι η «μόνη ρεαλιστική», με στόχο την αυτοδυναμία, και υπογράμμισε ότι «θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός».

Με αφορμή αναφορές στον Γιώργο Παπανδρέου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον χαρακτήρισε «πρωθυπουργό του “λεφτά υπάρχουν”», ενώ αναφέρθηκε και στις προειδοποιήσεις του Κώστα Καραμανλή για τους κινδύνους που αντιμετώπιζε τότε η χώρα. «Δεν θα ξαναγραφτεί η ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.