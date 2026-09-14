Καίτη Γαρμπή: Η απάντηση μετά τις αντιδράσεις για τη δήλωσή της για τον Ρέμο που ενόχλησε θαυμαστές του Μαζωνάκη – “Είναι νοσηρή ανθρωποφαγία”

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Καίτη Γαρμπή μετά τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας, όπου βρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες θεατές.

Η Καίτη Γαρμπή, κατά τη διάρκεια της βραδιάς, γύρισε προς τον Αντώνη Ρέμο και τον χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, «το καλό παιδί της νύχτας και της ημέρας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκεκριμένη φράση προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, καθώς αρκετοί θεώρησαν ότι ήταν ατυχής, δεδομένου ότι ο χαρακτηρισμός «το παιδί της νύχτας» έχει συνδεθεί έντονα με την καλλιτεχνική πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Μάλιστα, πολλοί σχολίασαν πως, ανεξάρτητα από την πρόθεση της τραγουδίστριας, το συγκεκριμένο timing δεν ήταν το κατάλληλο, καθώς η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει βυθίσει στον θρήνο τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους θαυμαστές του.

Ωστόσο, το DEBATER έψαξε και διαπίστωσε πως η Καίτη Γαρμπή έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν αντίστοιχους χαρακτηρισμούς για τον Αντώνη Ρέμο, δείχνοντας πως δεν επρόκειτο για μια φράση που ειπώθηκε για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη συναυλία.

Μετά τις αντιδράσεις, η Καίτη Γαρμπή θέλησε να πάρει θέση και μέσα από μια μακροσκελή ανάρτησή της στα social media να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά:

«Χτες στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, μέσα στο πένθος για την απώλεια του συναδέλφου μας και το δέος μπροστά σε 300.000 ανθρώπους, η μουσική έγινε η γέφυρα ανάμεσα σε δύο πολύ δυνατά συναισθήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορείς να θλίβεσαι βαθιά για έναν άνθρωπο που έφυγε και ταυτόχρονα να χαίρεσαι και να νιώθεις περηφάνια για έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο.

Αυτές τις μέρες έγιναν δεκάδες συναυλίες, τα νυχτερινά κέντρα άνοιξαν και η μουσική συνέχισε να ακούγεται. Η χθεσινή συναυλία ήταν μια δωρεάν συναυλία για το κοινό και για τους καλλιτέχνες χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι όμως, μια αυθόρμητη φράση αγάπης προς τον Αντώνη έφτασε να μεταφραστεί ως «προδοσία» στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο σεβασμός, η αγάπη και η θλίψη μου για τον Γιώργο δεν μπαίνουν σε ζυγαριά με την αγάπη και την εκτίμησή μου για τον Αντώνη. Η αγάπη δεν λειτουργεί έτσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το να αναζητάμε κακία και εχθρότητα ακόμη και μέσα στο πένθος δεν είναι σεβασμός στη μνήμη ενός ανθρώπου. Είναι νοσηρή ανθρωποφαγία.

Χτες, η βαθιά συλλογική συγκίνηση και η κοινή μνήμη μέσα από το τραγούδι έγιναν μια ζωντανή, ουσιαστική μορφή αποχαιρετισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί ένας καλλιτέχνης που έζησε μέσα στη μουσική και αγαπήθηκε τόσο μέσα από αυτήν δεν τιμάται μόνο με τη σιωπηρή ακύρωση.

Τιμάται και όταν χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούν μαζί για εκείνον».