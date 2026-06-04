Θοδωρής Φέρρης: «Θα ήθελα σε δέκα χρόνια να έχω κάνει οικογένεια και παιδιά»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο και το «Κοσμοράδιο 95,1», ο Θοδωρής Φέρρης προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις για την επαγγελματική του διαδρομή και την προσωπική του ζωή.

Απόσπασμα των δηλώσεών του προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (4/6) μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε αρχικά στα πρόσωπα-σταθμούς της καριέρας του, ξεχωρίζοντας τον Αντώνη Ρέμο ως τον άνθρωπο που του προσέφερε την πρώτη του επαγγελματική ευκαιρία.

«Ο Αντώνης Ρέμος μου άνοιξε την πόρτα της πρώτης μου επαγγελματικής δουλειάς. Όταν ξεκινάς να τραγουδάς 17 χρονών, δε σε γνωρίζει κανείς», υπογράμμισε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το 2019 ως έτος-ορόσημο για την πορεία του, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του Νίνου στην κυκλοφορία μιας μεγάλης του επιτυχίας.

«Αν θέλουμε να πούμε για το κομβικό σημείο, ήταν το 2019. Νομίζω ο Νίνο που επέμενε να βγάλει τον “Μεγάλο Έρωτα” κι εγώ δεν ήθελα να το βγάλω και δεν ήθελα να προχωρήσει», εξομολογήθηκε ο τραγουδιστής.

Ο Θοδωρής Φέρρης αναφέρθηκε και στη διαχείριση της αναγνωρισιμότητας, παραδεχόμενος πως για μεγάλο χρονικό διάστημα δυσκολευόταν να διαχειριστεί την έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας.

«Ένιωθα καλά ότι πατάω στα πόδια μου, αλλά δεν ένιωθα έτοιμος να εκτεθώ στο ευρύ κοινό. Με βοήθησαν οι συνεδρίες και ο ψυχολόγος. Κατάφερα να ισορροπήσω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να καταλάβω ότι για να γίνω ένας επιτυχημένος άνθρωπος στο επάγγελμα που έχω επιλέξει, το τραγούδι δηλαδή, πρέπει να είμαι και λίγο διάσημος», εξήγησε. «Ιδανικά θα ήθελα να είμαι με μια κουκούλα και να τραγουδάω. Από πολύ μικρός», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στα μελλοντικά του σχέδια, εκφράζοντας την επιθυμία του να αποκτήσει σύντομα τη δική του οικογένεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα ήθελα τα επόμενα χρόνια να έχω κάνει οικογένεια και ένα ή δύο παιδιά. Είμαι έτοιμος», κατέληξε.