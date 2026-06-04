Μια ξεχωριστή και άκρως ρομαντική ημέρα είναι η σημερινή για την Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς γιορτάζει τα γενέθλιά της. Ο αγαπημένος της, Κωνσταντίνος Αργυρός, θέλησε να της δείξει για ακόμη μια φορά την αγάπη του και φρόντισε ήδη από το βράδυ της Τετάρτης (3/6) να στήσει ένα πανέμορφο σκηνικό, ετοιμάζοντάς της μια πολύ τρυφερή τούρτα έκπληξη που έκλεψε τις εντυπώσεις της παρέας.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο διανύει μια από τις πιο όμορφες και δημιουργικές περιόδους της κοινής του πορείας, βρέθηκε σε μια λαμπερή εκδήλωση που διοργανώθηκε στην εντυπωσιακή οικία των καλών τους φίλων, της γνωστής σχεδιάστριας μόδας Σίλιας Κριθαριώτη και του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου.

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Κατά την διάρκεια της βραδιάς, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε το μικρόφωνο, έδωσε τον δικό του μοναδικό ρυθμό και ξεσήκωσε όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους, ανεβάζοντας το κέφι στα ύψη με τις επιτυχίες του.

Η τούρτα-έκπληξη στην Αλεξάνδρα Νίκα

Η πιο συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης εκτυλίχθηκε όταν μέσα στην αίθουσα μπήκε ένας συνεργάτης της παραγωγής κρατώντας στα χέρια του μια εντυπωσιακή γενέθλια τούρτα.

Την άφησε προσεκτικά μπροστά στην εορτάζουσα, ενώ την ίδια στιγμή ο δημοφιλής καλλιτέχνης άρχισε να της τραγουδά το παραδοσιακό γενέθλιο τραγούδι, κοιτάζοντάς την στα μάτια.

Η ευτυχία του ζευγαριού αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λίγο καιρό, καθώς μετρούν πλέον αντίστροφα για να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδάκι τους, που θα είναι κοριτσάκι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Νοέμβριο του 2024, όταν ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, ο μικρός Βασίλης.

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