Πέθανε η Κάκια Κοντοπούλου – Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Ένα ακόμη θλιβερό γεγονός βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό χώρο καθώς έφυγε από την ζωή η γνωστή ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου, όπως γνωστοποίησε σε ανάρτηση του ο Σπύρος Μπίμπιλας.

Ειδικότερα ο ηθοποιός αναφέρει στην ανάρτηση του: «Μέρα θλιβερή η σημερινή για το θέατρό μας αφού αποχαιρετάμε δύο άξιους παλιούς συναδελφους μας..»

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«Τον σπουδαίο Άγγελο Αντωνόπουλο που έφυγε το Σάββατο, αλλά κηδεύτηκε σήμερα στην Κάρυστο και το μάθαμε αργά, τον Άγγελο των μεγάλων επιτυχιών σε όλους τους τομείς της τέχνης μας, τον πνευματικό ανθρωπο και αγαπητό σε όλο τον κλάδο μας και την παλιά δόξα της επιθεώρησης την Κάκια Κοντοπούλου που έφυγε σήμερα ,την αγαπημένη φίλη της Δέσποινας Στυλιανοπούλου, με την πολυτάραχη ζωή, που την γνωρίσαμε μέσα απο την συγκλονιστική αυτοβιογραφία της με υπογραφή Γιαννη Βίτσα με τον τίτλο “Η ζωή μιας αντιστάρ” .Η Κάκια στήριζε το ΤΑΣΕΗ».

«Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή στον Άγιο Τρύφωνα του κοιμητηριου της Κηφισιας. ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 2 ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ».

Η ηθοποιός, είχε σημαντική παρουσία στον κλασικό ελληνικό κινηματογράφο κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960.