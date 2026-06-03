Άγγελος Αντωνόπουλος: Η εξομολόγηση για τον έρωτα και τα παιδιά που δεν απέκτησε – Η πλούσια καριέρα του

Μεγάλη θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση ότι πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών.

Η κηδεία του τελέστηκε σήμερα Τεταρτη 3/6 στην Κάρυστο Ευβοίας, που αγαπούσε πολύ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρουσία συγγενών και φίλων.

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Ο Άγγελος Αντωνόπουλος για την πολιτική, τη θρησκεία, τον έρωτα και τα παιδιά

Σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» τον Φεβρουάριο του 2020, ο ηθοποιός είχε μιλήσει για τις σπουδαίες σειρές «Πανθέοι» και «Άγνωστος Πόλεμος», τους έρωτες στη ζωή του, τη μη απόκτηση παιδιού, τη σχέση του με την πολιτική και τη θρησκεία.

«Ο έρωτας για μένα υπήρξε εναυσματικό στοιχείο της ζωής μου, στην πρόοδό μου. Εναυσματικό στοιχείο για τις επιτυχίες μου, και ακόμα το πιστεύω» είχε πει, προσθέτοντας πως «δεν ήμουν κατακτητής αλλά ήμουν κατακτημένος και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ» δήλωσε.

Σε ερώτηση αν ήταν επιλογή του το να μην κάνει παιδιά, είχε αναφέρει ότι «τότε που δεν ερχόντουσαν τα παιδιά, ως νέος και ως ερωτικός, περπάταγα με τη σκούφια μου στραβά και σφυρίζοντας. Σήμερα μελαγχολώ».

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει και για τη σχέση του με την πολιτική, ενώ είχε σχολιάσει και την πρώην κυβέρνηση Τσίπρα.

«Μου έγιναν προτάσεις όχι μόνο από το ΚΚΕ και από άλλα κόμματα» είπε τονίζοντας ότι δεν ήταν τόσο μάχιμος στην πολιτική όσο θα ήθελε.

Παράλληλα, σχολίασε την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό ως χαρισματικό. «Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί τελικά να μην μας δικαίωσε για την αρχική μας εκτίμηση, ο Τσίπρας ήταν χαρισματικός. Μας βρήκε αντίθετους με πολλά πράγματα. Αστικό κόμμα με αριστερό αφήγημα» είχε πει.

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«Ήμουνα στη θεωρία τόσο πιστός στην Αριστερά αλλά επειδή είχα από νέος ξεκινήσει να είμαι θρησκευόμενος, δεν είδα τα δύο αυτά να συγκρούονται» είχε αναφέρι ακόμα.

Για τις θρυλικές σειρές «Πανθέοι» και «Άγνωστος πόλεμος»: «Εκείνη τη γενιά την είχα κερδίσει. Είχα μεγάλη επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους. Το 67, το 68, το 69 και το 70, είχε 30 χρόνια απόσταση από το 40′. Αυτό σημαίνει ότι οι θεατές των σειρών είχαν ζήσει τον πόλεμο. Ο κόσμος μου έλεγε στο καμαρίνι ότι έκλαιγε επειδή έβλεπε ένα επεισόδιο και το είχε ζήσει».

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Ποιος ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος

Γεννήθηκε στα Ολύμπια, κοντά στην Αρχαία Ολυμπία (κατάγεται από τη Γορτυνία) και μεγάλωσε στα Ταμπούρια και στην Αρχαία Ολυμπία. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Tέχνης Κάρολος Κουν. Επί πολλά χρόνια υπήρξε και ο ίδιος δάσκαλος υποκριτικής.

Ως ηθοποιός υπηρέτησε όλα τα είδη του θεάτρου. Ξεκίνησε παίζοντας σε παραστάσεις μεγάλων συγγραφέων Ελλήνων και ξένων υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Καρόλου Κουν. Μετά τον Κουν, η διαδρομή του στο θέατρο συνεχίστηκε σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μυράτ στο θέατρο Μουσούρη.

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Από το 1962 και για δέκα χρόνια συμμετείχε σε μεγάλους θιάσους. Συνεργάστηκε με όλες τις πρωταγωνίστριες και τους πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου, σε όλα τα θεατρικά είδη: “Ιούλιος Καίσαρ” (του Σαίξπηρ), “Η άνοδος του Αρτούρου Ούι” (του Μπρεχτ), “Έρωτες των τεσσάρων Συνταγματαρχών” (του Ουστίνοφ), “Ο γλάρος” (του Τσέχωφ), “Τοβάριτς” (του Ζακ Ντε Βαλ) κ.ά.

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του με την Εκδρομή και την Παρένθεση του Τάκη Κανελλόπουλου.

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Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με τον Βασίλη Γεωργιάδη, τον Ντίνο Δημόπουλο, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον Ερρίκο Ανδρέου, τον Γιώργο Τζαβέλλα και τον Φιλοποίμενα Φίνο. Συνολικά έχει παίξει σε πάνω από 30 ταινίες.

Στην τηλεόραση έκανε το ντεμπούτο του 1971, μετά από πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη να παίξει στο τηλεοπτικό σίριαλ Άγνωστος πόλεμος (του Νίκου Φώσκολου) . Άλλες σειρές είναι Οι Πανθέοι (του Τάσου Αθανασιάδη), Το φως του Αυγερινού, Μαντάμ Σουσού, Ουράνιο Τόξο, Οικογένεια-Οικογένεια Καζίνο, Συμφωνία Σιωπής, Πρόβα νυφικού. Τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στα Παιδιά της Νιόβης το 2004.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συνεργάστηκε με τον Αλέξη Μινωτή, την Κατίνα Παξινού, τη Βέρα Ζαβιτσιάνου, τον Μάνο Κατράκη, τον Ερρίκο Ανδρέου, τον Βασίλη Γεωργιάδη κ.ά. Έπαιξε στο θέατρο τον Καρλ Μαρξ το 2007.

Επίσης, είχε γράψει το μυθιστόρημα Οι επιβάτες του φεγγαριού (Εκδόσεις Αιώρα, 2006) και την ποιητική συλλογή Αφύλακτη διάβαση (Εκδόσεις Αιώρα, 2011).