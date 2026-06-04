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Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Θα γίνει μαμά από ώρα σε ώρα – Η τρυφερή ανάρτηση του Σάκη Κατσούλη

«Τελευταίες στιγμές αναμονής», έγραψε στο μήνυμά του ο επιχειρηματίας

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Θα γίνει μαμά από ώρα σε ώρα – Η τρυφερή ανάρτηση του Σάκη Κατσούλη
DEBATER NEWSROOM

Σε πελάγη απόλυτης ευτυχίας κινείται η ζωή του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη, οι οποίοι μετρούν πλέον αντίστροφα για τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και νικητής του Survivor μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο από τον πρόσφατο υπέρηχο της συζύγου του, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την επικείμενη έλευση του γιου τους.

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Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του σημείωσε: «Last time, for sure.Τελευταίες στιγμές αναμονής. Αν όλα πάνε όπως τα περιμένουμε, σε λιγότερο από 48 ώρες θα γνωρίσουμε τον μπεμπίνο μας Τι απίστευτο συναίσθημα».

Φωτογραφία

Η περίοδος αυτή αποτελεί έναν μοναδικό σταθμό στην κοινή τους πορεία.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι επέλεξε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς για να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη, ενώ λίγο αργότερα επισφράγισε τον έρωτά του ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας.

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