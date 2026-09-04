Νεσχάν Μουλαζίμ: Η ερωτική εξομολόγηση στον σύζυγό της με αφορμή την επέτειό τους

Η Νεσχάν Μουλαζίμ και ο σύζυγός της, Στέλιος Πολογεώργης, έχουν δημιουργήσει την δική τους οικογένεια με την μονάκριβη κόρη τους. Το μοντέλο παντρεύτηκε τον σύζυγό του το 2022, ενώ με αφορμή την επέτειό τους έκανε μία συγκινητική ανάρτηση.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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«Η ιστορία μας ξεκίνησε πριν από 8,5 χρόνια και, πριν από 4 χρόνια, είπαμε το «ναι» και ξεκινήσαμε ένα νέο κεφάλαιο μαζί. Γελάσαμε, δυσκολευτήκαμε, εξελιχθήκαμε και χτίσαμε μαζί τον δικό μας μικρό κόσμο. Και τώρα, με την κόρη μας που είναι 10,5 μηνών, αυτός ο κόσμος είναι ακόμα πιο όμορφος. Κάθε φορά που την κοιτάζω, νιώθω ξανά και ξανά τυχερή για τη ζωή που χτίσαμε μαζί.

Δεν είσαι απλώς ο σύζυγός μου είσαι ο καλύτερός μου φίλος, ο σύντροφός μου και ο άνθρωπος δίπλα στον οποίο νιώθω τη μεγαλύτερη ασφάλεια. Χαίρομαι τόσο πολύ που σε επέλεξα και χαίρομαι τόσο πολύ που γίναμε «εμείς». Να ζήσουμε πολλά ακόμα χρόνια, να δημιουργήσουμε κι άλλες αναμνήσεις και να είμαστε πάντα ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Χρόνια πολλά για την επέτειό μας, αγάπη μου. Σε αγαπώ όλο και περισσότερο κάθε μέρα που περνάει», έγραψε χαρακτηριστικά η Νεσχάν Μουλαζίμ.