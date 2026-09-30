Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: “Είναι δύσκολα τα πράγματα, θέλει να γίνει καλά”

Ο Νικήτας Τσακίρογλου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή “Super Κατερίνα” για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του, Χρυσούλας Διαβάτη. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που περνά η αγαπημένη του, τονίζοντας πως παραμένει στο πλευρό της και τη στηρίζει σε κάθε βήμα, όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια που είναι μαζί.

“Έχω και το πρόβλημα της Χρυσούλας. Τώρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον γιατί έχουμε ανθρώπινο χρέος. Πάει καλύτερα. Έχουμε έναν άνθρωπο που την φροντίζει για κάτι το οποίο δεν μπορώ εγώ. Έχω και την κόρη μου την οποία βοηθάει στα διαδικαστικά”, είπε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.

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“Μιλάει, συνεννοούμαστε για κάποια πράγματα που θέλει, αλλά βρίσκεται σε μια κατατονία λόγω έλλειψης κινητικότητας. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν της λείπει η δουλειά της, θέλει να γίνει καλά. Θα επανέλθει σύντομα και θα βρεθεί κοντά στον κόσμο. Τα αυτοάνοσα συμβαίνουν απότομα, ιδιαίτερα αυτά που είναι νευρικής φύσεως”, ανέφερε στη συνέχεια ο Νικήτας Τσακίρογλου.

“Άμα είναι καλύτερα η Χρυσούλα, γίνομαι κι εγώ καλύτερος. Καλά είναι τα πράγματα. Θα τον ξεπεράσουμε τον “Ρουβίκωνα”. Συμβαίνουν αυτά. Δεν ξέρω πώς γιατί η Χρυσούλα ήταν μια δραστήρια ηθοποιός, με πολλή αγάπη που της είχε δώσει ο κόσμος και ήταν ανέλπιστο”, είχε αναφέρει ο Νικήτας Τσακίρογλου λίγους μήνες πριν για την εξέλιξη της υγείας της.