Μύκονος: Συνελήφθη αλλοδαπός με φιξάκια κοκαΐνης, κεταμίνης και παραισθησιογόνα μανιτάρια

Συνελήφθη αλλοδαπός από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων στο νησί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και της νομοθεσίας που αφορά την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχε εκδοθεί από τις ιταλικές Αρχές για υπόθεση λαθροδιακίνησης.

Πρόκειται για 30χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων, που αφορούσαν τη δραστηριοποίησή του στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο.

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Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του, πραγματοποιούσε -σε καθημερινή βάση- ολιγόλεπτες συναντήσεις με άτομα, στα οποία παρέδιδε δέματα που προσομοίαζαν σε «φιξάκια» κοκαΐνης, παραλαμβάνοντας ως αντάλλαγμα χρηματικά ποσά. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών εξακριβώθηκε η κατοικία του, καθώς και χώρος (καβάτζα) τον οποίο χρησιμοποιούσε και επισκεπτόταν συχνά.

Από την κατοχή του, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ανωτέρω οικία, στην «καβάτζα» και στο όχημα που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

239 φιξάκια κοκαΐνης, καθώς και ροζ κοκαΐνης συνολικού βάρους 296,5 γραμμάριων,

συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) συνολικού βάρους 154 γραμμάριων,

37 φιξάκια κεταμίνης συνολικού βάρους 31,3 γραμμάριων,

31 γραμμάρια παραισθησιογόνων μανιταριών σε μορφή σκόνης,

50 ναρκωτικά δισκία,

ζυγαριά,

8.000 ευρώ, 1.160 δολάρια και

κινητό τηλέφωνο.

Υπολογίζεται ότι, ο κατηγορούμενος θα αποκόμιζε από την πώληση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στα 45.085 ευρώ.

Επιπλέον, ύστερα από σχετική έρευνα σε βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις Ιταλικές Αρχές για λαθροδιακίνηση, καθώς και μέτρο άρνησης εισόδου και διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας στον χώρο Schengen, από τις Γερμανικές Αρχές.

Ο συλληφθείς, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες που κατασχέθηκαν, θα αποσταλούν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για εξέταση.