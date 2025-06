Η Κάι Σράιμπερ, η 16χρονη τρανς κόρη της Ναόμι Γουότς και του Λιβ Σράιμπερ, μίλησε ανοιχτά για την ταυτότητα φύλου της και τα όνειρά της, δηλώνοντας με ισχυρή αυτοπεποίθηση ότι θέλει να γίνει σούπερμοντελ. Η συνέντευξή της στο περιοδικό «Interview», που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 11 Ιουνίου, αποκάλυψε μια νεαρή γυναίκα με σαφή στόχο και βαθιά σύνδεση με τον εαυτό της.

«Θέλω να γίνω σούπερμοντελ. Τελεία. Προπονούμαι με πασαρέλες στην κουζίνα εδώ και χρόνια. Η μαμά μου μπορεί να σου δείξει όλα τα βίντεο που την ανάγκαζα να τραβάει», δήλωσε κατηγορηματικά η Κάι, απαντώντας σε ερώτηση για το μέλλον της.

Διαβάστε επίσης: Η Ναόμι Γουότς αποκάλυψε ότι ο Ντέιβιντ Λιντς ήθελε να επιστρέψει στον κινηματογράφο – Τι είπε

Στη συνέχεια, η Κάι συνέδεσε το πάθος της για το μόντελινγκ με τη δική της προσωπική διαδρομή σχετικά με την ταυτότητα φύλου: «Το ότι πάλευα με την ταυτότητα φύλου από μικρή ηλικία μάλλον έχει να κάνει με όλο αυτό. Πάντα ήθελα να μεγαλώσω και να γίνω μια όμορφη, λαμπερή, επιδραστική γυναίκα, όπως η Μέριλιν Μονρόε».

Η 16χρονη παραδέχτηκε επίσης ότι αντλεί έμπνευση από την παλαιότερη γενιά τρανς ατόμων στον χώρο της μόδας, αναφέροντας ονόματα όπως η Άλεξ Κονσάνι, η Χάντερ Σέιφερ, η Χάρι Νεφ και άλλοι.

Naomi Watts and Liev Schreiber’s Daughter Kai Reflects on Transgender Identity and Modeling Career https://t.co/VhQVFglgIi