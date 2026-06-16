Πάνος Μουζουράκης: «Τελευταία παθαίνω κρίσεις πανικού μέσα στην μέρα»

Με αφορμή τις συναυλίες του το φετινό καλοκαίρι ο Πάνος Μουζουράκης μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τις κρίσεις πανικού που παθαίνει το τελευταίο διάστημα.

«Τώρα τελευταία παθαίνω κάτι κρίσεις πανικού, αλλά είναι γενικότερα μέσα στη μέρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βγω στη σκηνή. Αλλά η σκηνή σίγουρα, η ένταση αυτή από πίσω μπορεί να βοηθήσει να ξεσπάσει, να γίνει αυτό το live», αποκάλυψε ο γνωστός καλλιτέχνης.

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«Είμαι και χαρούμενος και είμαι και αγχωμένος που είναι στη συναυλία μου η οικογένειά μου. Η γυναίκα μου μου κάνει μερικές φορές κάποιες παρατηρήσεις για το τι θα μπορούσε… ποιο τραγούδι της αρέσει και ποιο τραγούδι δεν της αρέσει. Και η αλήθεια είναι ότι την παίρνω σοβαρά υπόψη μου», ανέφερε αναφορικά με την παρουσία της οικογένειάς του στις συναυλίες του.

«Δεν πρέπει να στεναχωριέται, γιατί ο Ακύλας… Το θέμα είναι η συνέχεια. Να το εκμεταλλευτεί, όπως ωραία το εκμεταλλεύτηκε η Έλενα, ας πούμε, που το κέρδισε, η Μαρίνα Σάττι που κατευθείαν μετά τον χαμό που έκανε με το Zari κυκλοφόρησε και τα επόμενα τραγούδια της. Και του εύχομαι πολύ μεγάλη και καλή επιτυχία», σχολίασε αναφορικά με την εμφάνιση του Akyla στη Eurovision που ανήκε στην ομάδα του στο Voice.

