Ιουλία Καραπατάκη: «Όταν με πήρε τηλέφωνο ο Σωκράτης Μάλαμας, νόμιζα ότι μου έκαναν πλάκα»

Καλεσμένη στο «Στούντιο 4» ήταν το απόγευμα της Τρίτης (16.06) η Ιουλία Καραπατάκη και μεταξύ άλλων μίλησε για την πορεία της στον καλλιτεχνικό χώρο και τη συνεργασία της με τον Σωκράτη Μάλαμα.

«Νόμιζα μου κάνανε πλάκα, έπαθα σοκ. Βρήκα μια αναπάντητη από έναν αριθμό, εγώ έχω πρόβλημα με το κινητό, δεν σηκώνω ξένα νούμερα, άγνωστα δεν τα σηκώνω», ανέφερε η τραγουδίστρια.

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«Εκείνη την στιγμή πήρα πίσω και μου είπαν πως είναι από το γραφείο του κυρίου Μάλαμα και ενδιαφέρεται να γνωριστούμε για μια συνεργασία. Κλείνω το τηλέφωνο και κόντεψα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Κάποιος είχε βαλθεί να μου κάνει πλάκα, αλλά ήταν αληθινό», συμπλήρωσε στον αέρα του Στούντιο 4.

Ποια είναι η Ιουλία Καραπατάκη;

Η Ιουλία Καραπατάκη έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια κυρίως στον χώρο του έντεχνου, του λαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού.

Έγινε ευρύτερα γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη μακροχρόνια και πολύ επιτυχημένη συνεργασία της με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, συμμετέχοντας στις συναυλίες και τους δίσκους του, όπου κέρδισε τις εντυπώσεις με τη χαρακτηριστική φωνή της.