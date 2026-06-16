Μαίρη Συνατσάκη: «Κάνω πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία – Με τον σύντροφό μου κάνουμε θεραπείες ως ζευγάρι»

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» μίλησε το πρωί της Τρίτης (16.06) η Μαίρη Συνατσάκη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ψυχοθεραπεία αποκαλύπτωντας ότι με τον Ίαν Στρατή κάνουν θεραπείες ως ζευγάρι.

«Θα ήθελα να είμαστε πιο ανοιχτή σαν κοινωνία στα θέματα ψυχικής υγείας και να μην είναι τόσο ταμπού», σημειώσε.

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«Θα ήθελα να κάνω μια εκπομπή που να εμβαθύνει σε τέτοια θέματα, αλλά θα ήθελα να γίνεται με όσο σεβασμό πρέπει. Να μην είναι αερολογίες δηλαδή, να είναι εκπομπές που θα απαρτίζονται από πραγματικά ειδικούς.

Κάνω πάρα πολλά χρόνια θεραπεία. Τώρα με τη μικρή μιλάω με παιδοψυχολόγο, όποτε το χρειαστώ, με τον Ίαν μπορεί να κάνουμε συνεδρίες ως ζευγάρι. Για μένα είναι η πρώτη προτεραιότητα της ζωής μου», σχολίασε η Μαίρη Συνατσάκη.

«Δεν γνωρίζω αν θα βρίσκομαι κάπου τηλεοπτικά του χρόνου. Δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει ιδιαίτερα, αλλά αν προκύψει κάτι θα το συζητήσω», απάντησε σχετικά με το τηλεοπτικό της μέλλον.