Μπιμπίλας: Ταυτίζομαι με τον Γιώργο Μαρίνο στο ότι βρήκα το θάρρος να μιλήσω καθαρά στη Βουλή για τη σεξουαλικότητά μου

Για τον Γιώργο Μαρίνο μίλησε μεταξύ άλλων ο Σπύρος Μπιμπίλας στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται”.

Παράλληλα, ο Σπύρος Μπιμπίλας απαντώντας στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου Σπύρου Ραφαήλ Κεραμίδα στάθηκε και στην κόντρα που είχε με τον Γιώργο Λιάγκα.

“Ο Γιώργος Λιάγκας τον τελευταίο καιρό, επειδή δεν πάω στην εκπομπή του, μου κάνει κάποιες επιθέσεις. Εντάξει, εγώ τις δέχομαι και απαντώ με πολύ ευγενικό τρόπο πάντα” είπε αρχικά για να προσθέσει:

“Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν σε μια πολύ δύσκολη εποχή, πολύ αιχμηρός άνθρωπος, με πολύ ωραίο τρόπο και χωρίς χυδαιολογία, που χτυπούσε μια εποχή όπου η δεξιά ήταν πάρα πολύ δυνατή. Ο ρατσισμός ήταν πάρα πολύ δυνατός, η δικτατορία ήταν πάρα πολύ δυνατή και αυτός τόλμησε να μιλήσει για τη σεξουαλικότητα και να κάνει σάτιρα για όλα αυτά που συνέβαιναν.

Το σημείο που ταυτίζομαι μαζί του είναι ίσως ότι βρήκα το θάρρος να μιλήσω καθαρά μέσα στη Βουλή για τη σεξουαλικότητα μου. Πράγμα που, απ’ ό,τι μου είπαν, δεν έχει συμβεί ποτέ σε καμία Βουλή του κόσμου”.