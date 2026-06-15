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Έγινε κουμπάρος ο Γιώργος Λιάγκας – Οι selfies που ανέβασε η Μαρία Αντωνά στο πλάι του

Ποιο ζευγάρι πάντρεψε ο γνωστός παρουσιαστής

Έγινε κουμπάρος ο Γιώργος Λιάγκας – Οι selfies που ανέβασε η Μαρία Αντωνά στο πλάι του
DEBATER NEWSROOM

Σε έναν πολυτελή γάμο βρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 14/6 ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, με τον παρουσιαστή να γίνεται κουμπάρος.

Ο Γιώργος Λιάγκας πάντρεψε τον φίλο του Τάκη Τσακίρη και την αγαπημένη του Ξένια, με τη Μαρία Αντωνά να είναι στο πλευρό του συντρόφου της.

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Μάλιστα, έχοντας συμπληρώσει ήδη δύο χρόνια σχέσης, ο παρουσιαστής και η δημοσιογράφος δεν διστάζουν να ανεβάζουν κοινά στιγμιότυπα και να εκδηλώνουν δημόσια τα αισθήματά τους.

Η πρώτη ανάρτηση έγινε από τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος ανέβασε selfie με τον γαμπρό, ενώ αργότερα η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε κι άλλες φωτογραφίες με τον αγαπημένο της από τον γάμο και τη δεξίωση που ακολούθησε.

Το ζευγάρι, όπως μπορείτε να δείτε, ποζάρει χαμογελαστό και ευδιάθετο στον φωτογραφικό φακό:

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