Μπεν Άφλεκ: Πέθανε ο πατέρας του, Τίμοθι – «Έχασα και τους δύο γονείς μου φέτος»

Ο Μπεν Άφλεκ περνά μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο μαζί με την οικογένειά του, καθώς μέσα στη φετινή χρονιά έφυγαν από τη ζωή και οι δύο γονείς του. Την είδηση για τον θάνατο του πατέρα του, Τίμοθι, αποκάλυψε ο αδελφός του, Κέισι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ο αδελφός του Μπεν Άφλεκ αναφέρθηκε στους γονείς του μιλώντας για την ταινία του «Company», την οποία αφιέρωσε στη μνήμη τους. Μάλιστα συγκίνησε αναφέροντας ότι ήθελε να προλάβουν να τη δουν, κάτι που τελικά ωστόσο δεν έγινε πραγματικότητα.

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“Έχασα και τη μητέρα μου και τον πατέρα μου φέτος και ήταν πολύ σημαντικοί για μένα”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αδελφός του Μπεν Άφλεκ. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα τους, Κρις Άφλεκ, είχε φύγει από τη ζωή τον περασμένο Ιούνιο σε ηλικία 83 ετών. Ο γνωστός ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν για την πορεία του πατέρα του και για το μάθημα που πήρε μέσα από την προσπάθειά του να αλλάξει τη ζωή του.