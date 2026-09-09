Ελβετία: Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό – Δύο τραυματίες
Κατάρρευσε τμήμα κτιρίου
Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν υδροηλεκτρικός σταθμός στη νότια Ελβετία συνταράχθηκε από έκρηξη, όπως μετέδωσε το τοπικό δίκτυο RSI, επικαλούμενο την αστυνομία.
Im Kraftwerk Ritom in der Nordtessiner Gemeinde Piotta ist es zu einer Explosion und einem Einsturz gekommen. Ein Grosseinsatz der Rettungskräfte läuft. 👉 Mehr dazu: https://t.co/ogo41CRsFk pic.twitter.com/cYldZRBvFKΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) September 9, 2026
Εξαιτίας της έκρηξης κατάρρευσε τμήμα κτιρίου ενώ οι προσπάθειες διάσωσης είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με το δίκτυο αυτό.
Explosion in Wasserkraftwerk in Piotta TI: Ursache unklar – Grosseinsatz läuft. https://t.co/ET3uvTjb24— 20 Minuten (@20min) September 9, 2026
Δεν ήταν άμεσα σαφής η αιτία της έκρηξης.
πηγή στην Google
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