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Ελβετία: Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό – Δύο τραυματίες

Κατάρρευσε τμήμα κτιρίου

Ελβετία: Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό – Δύο τραυματίες
pixabay
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:42

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν υδροηλεκτρικός σταθμός στη νότια Ελβετία συνταράχθηκε από έκρηξη, όπως μετέδωσε το τοπικό δίκτυο RSI, επικαλούμενο την αστυνομία.

Εξαιτίας της έκρηξης κατάρρευσε τμήμα κτιρίου ενώ οι προσπάθειες διάσωσης είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με το δίκτυο αυτό.

Δεν ήταν άμεσα σαφής η αιτία της έκρηξης.

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