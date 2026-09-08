Οργή της Δανάης Μπάρκα για fake news σχετικά με την εγκυμοσύνη της

Την έντονη αντίδραση της Δανάης Μπάρκα προκάλεσαν δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες και περιείχαν, όπως υποστηρίζει, ψευδείς πληροφορίες για την εγκυμοσύνη και την κατάσταση της υγείας της.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, η οποία πριν από λίγους μήνες παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί.

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Μετά την ευχάριστη είδηση, εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για υποτιθέμενα προβλήματα υγείας και για περιορισμούς που φέρεται να της επέβαλαν οι γιατροί της.

Η ίδια διέψευσε τις συγκεκριμένες αναφορές μέσω Instagram και προειδοποίησε ότι, εάν συνεχιστούν ανάλογες πρακτικές, θα προχωρήσει σε νόμιμες ενέργειες.

«Μη δίνετε κλικ σε αυτές τις γελοιότητες»

Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε στιγμιότυπα από συγκεκριμένους λογαριασμούς και ιστοσελίδες, καλώντας τους διαδικτυακούς της φίλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις πηγές ενημέρωσης που επιλέγουν.

«Παιδιά, μην διαβάζετε αυτές τις γελοιότητες. Σε αυτά τα ντροπιαστικά site που εμφανίζονται σε Facebook και Instagram, χωρίς followers, χωρίς δημοσιογράφους με όνομα κ.λπ., μη δίνετε κλικ», έγραψε αρχικά.

Στη συνέχεια εξέφρασε την ενόχλησή της για την αναπαραγωγή πληροφοριών σχετικών με την υγεία της:

«Έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά σε όλα αυτά, γιατί κουράστηκα πλέον, αλλά τώρα παράγινε. Ειδικά όταν γράφουν θέματα υγείας και τα βλέπουν άνθρωποί μου», σημείωσε.

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«Η παραπληροφόρηση και τα ψέματα έχουν όρια»

Σε δεύτερη ανάρτησή της, η ηθοποιός και παρουσιάστρια επανήλθε στο θέμα, κάνοντας λόγο για συστηματική αναπαραγωγή ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων.

«Τις τελευταίες ημέρες παρατηρώ τη συστηματική δημοσίευση ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων που με αφορούν, ακόμα και για ζητήματα ιατρικού χαρακτήρα.

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Παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις πηγές που επιλέγετε να διαβάζετε και να σχολιάζετε από κάτω και να θυμάστε πως κάθε “κλικ” ενισχύει τέτοιου είδους πρακτικές.

Η παραπληροφόρηση, τα ψέματα και η γελοιότητα έχουν όρια. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη πρακτική συνεχιστεί, από οποιονδήποτε κι αν είναι, θα προχωρήσω σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία μου.

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Η ανοχή μας συντηρεί κάθε τέτοια τακτική, γι’ αυτό πρέπει να σταματήσουμε να λέμε πως είναι “οκ” όλα αυτά», έγραψε η Δανάη Μπάρκα.