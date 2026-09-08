Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ο απολογισμός του καλοκαιριού της – “Διακοπές με παιδί σημαίνει κούραση”

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη επέστρεψε στους ρυθμούς της καθημερινότητας μετά από το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών της και μοιράστηκε με τους ακολούθους της σκέψεις της για το φετινό Καλοκαίρι.

Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός πέρασε τις πρώτες οικογενειακές διακοπές μαζί με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και τον γιο τους. Η παρουσία ενός παιδιού όπως παραδέχτηκε η ίδια η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, έκανε την εμπειρία αρκετά διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

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Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media αναφέρθηκε με χιουμοριστική διάθεση στην επιστροφή της οικογένειας στο σπίτι και στις υποχρεώσεις που τη συνόδευσαν. “Λοιπόν, σας είπα ότι γυρίσαμε και επιστρέψαμε έτσι στο πρόγραμμα. Τελειώσαν οι διακοπές. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου! Ε, οι γονείς θα με καταλάβουν ότι οι διακοπές δεν είναι ίδιες διακοπές όταν ήσουνα χωρίς παιδί. Διακοπές με παιδί σημαίνει κούραση. Ξεκάθαρα. Πήγαμε σουπερμάρκετ, γεμίσαμε το ψυγείο, ξεκινήσαμε τα μαγειρέματα”, ανέφερε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Υπενθυμίζεται πως η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έγινε για πρώτη φορά μητέρα στις 11 Ιουλίου 2025, όταν έφερε στον κόσμο τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον Γρηγόρη Μόργκαν. Έκτοτε, η ίδια και ο σύζυγός της απολαμβάνουν τη νέα τους καθημερινότητα ως γονείς, με τον μικρό τους να αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά τους.