Κατερίνα Παπουτσάκη: “Τα πρώτα χρόνια με τα παιδιά ήταν πολύ δύσκολα – Ήθελα να είμαι εκεί”

Η Κατερίνα Παπουτσάκη το πρωί της Τρίτης (8/9) βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Νωρίς-νωρίς” και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη. Μεταξύ άλλων η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στην μητρότητα, μη διστάζοντας να αναφερθεί και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα πρώτα χρόνια με την μητρότητα.

“Είμαι πολύ αυστηρή και ενοχική με τον εαυτό μου. Πέρα από όλα αυτά όμως, έχω μεγάλη ανάγκη να είμαι με τα παιδιά μου. Θέλω να περνάω χρόνο μαζί τους, περνάμε πολύ ωραία”, είπε αρχικά η Κατερίνα Παπουτσάκη.

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“Τα πρώτα χρόνια όταν τα παιδιά ήταν μικρά, ήταν πολύ δύσκολα. Κάποιες φορές εκπλήσομαι με το πώς τα έχω καταφέρει. Η αυπνία, ο θηλασμός και όλα αυτά, ήταν πολύ δύσκολα. Στον Κίμωνα κάθισα για δύο χρόνια, με τον Μάξιμο έκατσα για έναν χρόνο. Έκανα πολύ μικρές δουλειές, που δεν απαιτούσαν πολύ χρόνο και συνολικά αυτό κράτησε για πέντε χρόνια. Ήθελα να είμαι εκεί”, συμπλήρωσε αργότερα η Κατερίνα Παπουτσάκη.