Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη – Τέσσερις τραυματίες, σε κρίσιμη κατάσταση μια 60χρονη (βίντεο)
Θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης έπεσε πάνω στη στάση, το μεσημέρι της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, δύο με κατάγματα λεκάνης και κάτω άκρων (μια 60χρονη είναι σε κρίσιμη κατάσταση και μια 32χρονη σε σοβαρή κατάσταση) και δύο πιο ελαφριά και αναμένεται να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Όπως αναφέρει το thestival, το ατύχημα έγινε γύρω στις 13:00, όταν το αστικό έπεσε στη στάση ΚΑΝ-ΚΑΝ επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στη Νεάπολη, στην οποία πολίτες περίμεναν δρομολόγιο των αστικών συγκοινωνιών.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως για το συμβάν εξετάζεται η εμπλοκή και άλλου λεωφορείου αστικών συγκοινωνίων.
Στο σημείο βρίσκονται δύο ασθενοφόρα, δύο μηχανές του ΕΚΑΒ και μια κινητή μονάδα.
πηγή στην Google
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