Ο Νίκος Καρβέλας έγινε 75 ετών – Η τρυφερή ανάρτηση και το φιλί της Έλενας Φερεντίνου για τα γενέθλιά του
«Χρόνια πολλά, Νίκο μου! Σ’ αγαπώ…»
Ο Νίκος Καρβέλας την Τρίτη (8/9) έχει τα γενέθλιά του, με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη να γίνεται 75 ετών. Με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα, η σύντροφός του, Έλενα Φερεντίνου, θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους.
Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία τους:
Στο στιγμιότυπο, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο, με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη να δίνει ένα τρυφερό φιλί στη σύντροφό του. Η Έλενα Φερεντίνου συνόδευσε τη φωτογραφία με μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα προσωπική αφιέρωση: «Χρόνια πολλά, Νίκο μου! Σ’ αγαπώ…».
Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους κρατούν εδώ και χρόνια χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή και οι κοινές τους αναρτήσεις είναι σχετικά σπάνιες. Η σχέση τους ξεκίνησε περίπου το 2020 και τον Απρίλιο του 2022 απέκτησαν τον γιο τους, Φαίδωνα.
πηγή στην Google
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