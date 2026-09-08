Ο Νίκος Καρβέλας έγινε 75 ετών – Η τρυφερή ανάρτηση και το φιλί της Έλενας Φερεντίνου για τα γενέθλιά του

Ο Νίκος Καρβέλας την Τρίτη (8/9) έχει τα γενέθλιά του, με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη να γίνεται 75 ετών. Με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα, η σύντροφός του, Έλενα Φερεντίνου, θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους.

Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία τους:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο στιγμιότυπο, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο, με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη να δίνει ένα τρυφερό φιλί στη σύντροφό του. Η Έλενα Φερεντίνου συνόδευσε τη φωτογραφία με μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα προσωπική αφιέρωση: «Χρόνια πολλά, Νίκο μου! Σ’ αγαπώ…».

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους κρατούν εδώ και χρόνια χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή και οι κοινές τους αναρτήσεις είναι σχετικά σπάνιες. Η σχέση τους ξεκίνησε περίπου το 2020 και τον Απρίλιο του 2022 απέκτησαν τον γιο τους, Φαίδωνα.