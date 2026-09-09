Μάρκος Σεφερλής: Έκλεισε τα 58 και συγκίνησε με το μήνυμά του – “Υπεύθυνοι είστε εσείς γι’ αυτά”

Ο Μάρκος Σεφερλής την Τρίτη (8/9) είχε τα γενέθλιά του και γιόρτασε τα 58α γενέθλιά του με μία συγκινητική ανάρτηση. Ο ηθοποιός, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έκανε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση, μη διστάζοντας να μιλήσει για σκέψεις του με το πέρασμα του χρόνου καθώς επίσης και για την σχέση που έχει δημιουργήσει με το κοινό του.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαρακτηριστικά ο Μάρκος Σεφερλής έγραψε: “Όπως λέω και στην παράσταση «ΓΕΛΑΣ» στο Δελφινάριο, «δεν σταματάμε να γελάμε επειδή γερνάμε, γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε»! Αυτό λοιπόν κάνω κι εγώ όλα αυτά τα χρόνια! Κάνοντας εσάς να γελάτε, γελάω κι εγώ μαζί σας! Γιατί περνάω καλά μαζί σας! Το ίδιο καλά που περνάτε κι εσείς μαζί μου! Έτσι λοιπόν έφτασα να κλείνω τα 58 μου χρόνια και να μπαίνω στα 59, χωρίς να το καταλάβω!”

“Μπορεί τελικά όλα αυτά τα χρόνια να μην μου έχουν αφήσει ακόμα όσες ρυτίδες θα ήταν φυσικό να μου αφήσουν (φράπα το προσωπάκι μου), μου έχουν αφήσει όμως πάρα πολλά και ωραία συναισθήματα! Και υπεύθυνοι είστε εσείς γι’ αυτά! Οι «δικοί μου» άνθρωποι! Οι άνθρωποι της «μικρής» προσωπικής μου οικογένειας, αλλά και της «μεγάλης», της «τεράστιας» οικογένειας που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια! Σας ευχαριστώ έναν – έναν ξεχωριστά για την αγάπη σας, την πίστη σας και την αφοσίωσή σας στο πρόσωπό μου! Εύχομαι να είστε πάντα καλά και σας υπόσχομαι να εξακολουθήσω να σας κάνω να γελάτε με την ψυχή σας, δίνοντας γι’ αυτό την ψυχή μου!”, συμπλήρωσε στην ανάρτησή του ο Μάρκος Σεφερλής.