Η Μέριλ Στριπ φαίνεται πως άλλαξε σελίδα στην προσωπική της ζωή και ανανεώθηκε, έπειτα από τον χωρισμός τη με τον επί 45 χρόνια σύζυγό της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun η πολυβραβευμένη ηθοποιός φαίνεται ότι έχει έρθει αρκετά κοντά με τον συμπρωταγωνιστή της Μάρτιν Σορτ στο “Only Murders in the Building“.

Πώς ξεκίνησε το ειδύλλιό τους

Η 74χρονη ηθοποιός και ο συνάδελφός της μοιραία περνούσαν πολλές ώρες μαζί λόγω των απαιτητικών γυρισμάτων και η μεταξύ τους σχέση έχει ξεφύγει από το φιλικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στους 2 ηθοποιούς, ο ένας απολαμβάνει την παρέα του άλλου, ωστόσο κρατούν όσο περισσότερο μπορώ κρυφή την προσωπική τους ζωής, δίχως να εκδηλώνονται δημόσια.

Ο χωρισμός της

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1978 μέσω του αδελφού της και η έλξη μεταξύ τους ήταν τόσο έντονη που δεν άργησαν να παντρευτούν. Το 1985 μετακόμισαν σε μία υπερπολυτελή έπαυλη αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το 1990 αποφάσισαν να μετακομίσουν στο Λος Άντζελες σε μία έπαυλη αυτή τη φορά αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, μετά από 45 χρόνια γάμου η Μέριλ Στριπ και ο Don Gummer αποφάσισαν να τραβήξουν επίσημα χωριστούς δρόμους. Ο εκπρόσωπος της ηθοποιού ωστόσο είχε δηλώσει ότι το ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και περίπου 6 χρόνια, ωστόσο ήταν κάτι που ήθελαν να κρατήσουν κρυφό.

Τα παιδιά τους

Η Μέριλ Στριπ και ο πρώην σύζυγός της είχαν αποκτήσει συνολικά τέσσερα παιδιά, ηλικίας 43, 40, 37 και 30 χρονών, ενώ έχουν αποκτήσει και 5 εγγόνια. Τόσο η ίδια όσο και ο πρώην σύζυγός της είναι ιδιαίτερα κοντά στα παιδιά και στα εγγόνια τους και ανεξάρτητα από το πόσο χρονοβόρο είναι το πρόγραμμά τους πάντοτε περνούν μαζί ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές.

