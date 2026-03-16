Μέμος Μπεγνής: Οι αναμνήσεις από το «Μη μου λες αντίο» – «Οι Έλληνες μουσουλμάνοι μας υποδέχονταν στα σπίτια τους»

Ο ηθοποιός Μέμος Μπεγνής ξύπνησε μνήμες από τη σειρά «Μη μου λες αντίο» του Μανούσου Μανουσάκη, η οποία προβλήθηκε στον ΑΝΤ1 τη σεζόν 2004-2005.

Σε συνέντευξή του τη Δευτέρα (16/03/2026) στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», που παρουσιάζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο Μέμος Μπεγνής μίλησε με έντονη νοσταλγία για τα γυρίσματα και την ατμόσφαιρα της σειράς, στην οποία συμπρωταγωνιστούσε μαζί με τη Θάλεια Ματίκα.

Ο ηθοποιός θυμήθηκε την ιδιαίτερη πόλη της Κομοτηνής, όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα, και τις φορές που επέστρεψε εκεί για θεατρικές παραστάσεις, συναντώντας ακόμη θαυμαστές που θυμόντουσαν τη σειρά.

«Οι Έλληνες μουσουλμάνοι κάτοικοι του μαχαλά μάς υποδέχονταν στα σπίτια τους για να βαφτούμε και να αλλάξουμε ρούχα», ανέφερε, περιγράφοντας με νοσταλγία τη ζεστή ατμόσφαιρα της περιοχής.

Ο Μέμος Μπεγνής αναφέρθηκε επίσης στη σχέση του με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη μέσα στη σειρά, καθώς οι δύο τους διεκδικούσαν τον ίδιο τηλεοπτικό έρωτα, τη Θάλεια Ματίκα. Παρά τις αντιπαλότητες των χαρακτήρων τους και τις έντονες σκηνές, οι ηθοποιοί γελούσαν διαρκώς στα παρασκήνια, με τον Μπεγνή να θυμάται ακόμη και το κρύο που αντιμετώπισαν σε μια σκηνή κυνηγητού, όπου χρειάστηκε να ζεσταθούν με τσάι πριν συνεχίσουν τα γυρίσματα.

«Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος και ηθοποιός που αγαπώ ιδιαίτερα. Η συνεργασία μας ήταν άψογη, γεμάτη χιούμορ και επαγγελματισμό», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Τσιμιτσέλης τόνισε πως η σειρά αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία για όλους τους συντελεστές και σημείωσε την εξαιρετική τηλεθέαση που είχε το τελευταίο επεισόδιο, αγγίζοντας το 60%, τονίζοντας ότι «ήταν άλλες εποχές τότε».