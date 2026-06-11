Κατερίνα Γερονικολού: “Το σπίτι είναι ευθύνη και των δύο” – Η αποστομωτική απάντηση μετά τα σχόλια για το μαγείρεμα

Έντονη κριτική δέχτηκε η Κατερίνα Γερονικολού μετά την πρόσφατη αποκάλυψη του Γιάννη Τσιμιτσέλη ότι στο σπίτι τους φέρνει φαγητό εταιρεία, επειδή η σύντροφός του δεν μαγειρεύει.

Η ηθοποιός επέλεξε να δώσει τη δική της απάντηση μέσω ανάρτησης στα social media. Μάλιστα, ανέβασε μία φωτογραφία που τραβήχτηκε για την παράσταση του «του Αγοριού Απέναντι» που την απεικονίζει να φορά ποδιά, μπροστά στην κουζίνα.

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«Το “σπιτικό” μου δεν είναι η μαγειρική. Η οικογένεια, η θαλπωρή ενός σπιτιού δεν είναι μόνο το νοικοκυριό, δεν είναι μόνο η ευλογία του παπά. Η χαρά του να επιστρέφεις στο σπιτικό σου δεν είναι μόνο οι μυρωδιές από τα γεμιστά. Μπορεί βέβαια να είναι ΚΑΙ αυτό! Όλες οι δεξιότητες είναι αξιοθαύμαστες και καλοδεχούμενες. Αλλά σε μια κοινωνία που οι γυναίκες εργαζόμαστε, όσο οι άντρες δεν προλαβαίνουν να είναι ενεργοί στο σπίτι, άλλο τόσο δεν προλαβαίνουν οι γυναίκες, πόσο μάλλον οι μαμάδες» σημειώνει η Κατερίνα Γερονικολού και προσθέτει:

«Το “ωραίο φύλο” πρέπει να είναι ακριβώς αυτό: ωραίο, χαμογελαστό, επιθυμητό και παράλληλα να σκουπίζει, να συγυρίζει, να βάζει πλυντήρια, να τρέχει να αγοράζει προμήθειες, να πηγαινοφέρνει τα παιδιά, να προσφέρει τα πάντα. Ναι, και ψυχολογική στήριξη σε όλους. Να είναι “εδώ”. Όταν δεν προλαβαίνει, είναι ελαττωματικό προϊόν. Όταν ο άντρας δεν προλαβαίνει είναι γιατί είναι πηγμένος στη δουλειά και στρεσαρισμένος. Να τον αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει στον καναπέ. Είχε δύσκολη μέρα. Το σπίτι ΜΑΣ είναι ευθύνη και των δυο ΜΑΣ. Μην κάνουμε κριτική ο ένας στον άλλο που δεν προλαβαίνουμε».

«Να κατανοούμε και να αντέχουμε την πραγματικότητα που -ειδικά για κάποιους που δεν έχουν τους πόρους- είναι αδυσώπητη. Δεν είμαστε εχθροί τα δύο φύλα, αλλά αγόρια, όταν δεν κάνεις κάτι για το σπίτι σου, αναγκαστικά πρέπει να το κάνει το άλλο σου μισό. Ο χρόνος σου εναντίον του χρόνου μου. Όλοι παλεύουμε για μια καλύτερη ζωή, ας αφήσουμε τον καθένα μας να το κάνει με τον δικό του τρόπο. Τι λέτε να μας επιτρέψουμε να ζήσουμε ανενόχλητα;» καταλήγει η ηθοποιός.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση της Κατερίνας Γερονικολού: