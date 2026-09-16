Φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, σηκώθηκαν επτά εναέρια μέσα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

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Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 6 αεροσκάφη.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Επίσης ο Δήμος Λαγκαδά συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.