Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη;
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, σηκώθηκαν επτά εναέρια μέσα

Επιχειρούν 46 πυροσβέστες

Φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, σηκώθηκαν επτά εναέρια μέσα
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:31

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 6 αεροσκάφη.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Επίσης ο Δήμος Λαγκαδά συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ