Φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, σηκώθηκαν επτά εναέρια μέσα
Επιχειρούν 46 πυροσβέστες
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 6 αεροσκάφη.
Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.
Επίσης ο Δήμος Λαγκαδά συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2026
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις