Χριστίνα Παππά για ιατρείο Μαζωνάκη: “Το είχα επισκεφτεί – Τους είπα “σβήνω” και με επανέφεραν με απινιδωτή”

Το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, επισκέφθηκε πριν από χρόνια η Χριστίνα Παππά, περιγράφοντας την εμπειρία της.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός δημοσίευσε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok κάνοντας γνωστό ότι είχε επισκεφτεί δύο φορές την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, Stem Cell.

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Στη συνέχεια, μίλησε στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενη στην εμπειρία που είχε από την επίσκεψή της στο συγκεκριμένο ιατρείο. Αρχικά, η Χριστίνα Παππά διευκρίνισε ότι είχε επισκεφθεί την κλινική αρκετά χρόνια πριν και περιέγραψε την εικόνα που είχε σχηματίσει τότε για τον γιατρό, τον οποίο χαρακτήρισε αξιόλογο και καλλιεργημένο άνθρωπο: «Επισκέφτηκα το ιατρείο πριν από αρκετά χρόνια, τότε δεν πρέπει να ήταν η σύζυγός του εκεί. Τον γνώρισα και ήταν πολύ αξιόλογος και καλλιεργημένος άνθρωπος».

Έπειτα, μοιράστηκε τους λόγους για τους οποίους είχε απευθυνθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά και τη διαδικασία που, όπως είπε, ακολούθησε κατά τις δύο επισκέψεις της. Παράλληλα, εξήγησε ότι η προσωπική της εντύπωση από τον χώρο και τον τρόπο προσέγγισης του γιατρού ήταν αρνητική.

Όπως είπε: «Είχα πάντα προβλήματα με το στομάχι μου και με τα κιλά μου. Είχα φουσκώματα, να το πω έτσι απλά. Μου είπαν “θα πας εκεί, είναι καταπληκτικός, έχει αλλάξει πολλούς ανθρώπους”. Πήγα εκεί, τον επισκέφτηκα. Όντως είχε μία καρέκλα που σου έβαζε διάφορα ηλεκτρόδια, και στο κεφάλι και στα χέρια, αλλά και στο κάτω μέρος, στα οπίσθια. Μετά σου έβγαζε ένα αποτέλεσμα. Και σε εμένα είχε δώσει πολλές βιταμίνες, αλλά ήταν κανονικές βιταμίνες μεγάλης εταιρείας. Δεν ήταν σκευάσματα από το φαρμακείο. Πήγα δύο φορές, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν μου άρεσε ούτε το στιλ του, ήταν ένα σκοτεινό ιατρείο και ένας σκοτεινός άνθρωπος. Από έναν γιατρό πας να ακούσεις πράγματα, να σου εξηγήσει καλά, δεν μου άρεσε αυτό που μου έβγαζε, δεν τον εμπιστεύτηκα καθόλου. Αυτή ήταν η εμπειρία μου».

Η ίδια αναφέρθηκε στη συνέχεια και σε άλλους ανθρώπους από τον κύκλο της, μεταξύ των οποίων γιατροί και πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο και είχαν ακολουθήσει θεραπεία πλασμαφαίρεσης: «Πολλοί αξιόλογοι και καλλιεργημένοι άνθρωποι, γιατροί και φίλοι μου και μέσα από τον πολιτικό κλάδο τον έχουν επισκεφτεί και έχουν κάνει ακόμα και οι δικοί μου γιατροί αυτή τη θεραπεία με το αίμα. Ακόμα και γιατροί σας λέω».

Ακολούθως, η Χριστίνα Παππά μίλησε για περιπτώσεις γνωστών της που, όπως είπε, είχαν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, μεταφέροντας παράλληλα όσα είχε πληροφορηθεί για θεραπείες που γίνονταν εκτός του ιατρείου: «Πριν κάποιους μήνες φίλοι μου είχαν πάει και έκαναν πλασμαφαίρεση. Από ότι έμαθα μετά, οι συγκεκριμένοι γιατροί έστελναν νοσηλεύτριες – αν όντως ήταν νοσηλεύτριες – στα σπίτια τους και έκαναν διάφορες ενέσιμες θεραπείες. Ήταν ένας ορός για αναζωογόνηση».

Κλείνοντας την αναφορά της στο συγκεκριμένο ιατρείο, η ηθοποιός τόνισε ότι ήταν γνωστό σε αρκετούς ανθρώπους του κύκλου της: «Βεβαίως και το ιατρείο ήταν γνωστό. Ξαναλέω “πίνουν νερό στο όνομά τους” οι δικοί μου γνωστοί και πολύ δυνατά ονόματα. Λένε ότι τους έκανε πολύ καλό. Εγώ δεν κρίνω τη ζωή κανενός και προσωπικά αν δεν δω εγώ με τα μάτια μου δεν μπορώ να κρίνω. Αν αυτός ο άνθρωπος ήταν σε μία κατάσταση που δεν έπρεπε να είναι έτσι, έπρεπε να τον στείλουν σε ένα νοσοκομείο, αλλά αυτοί οι γιατροί τον άφησαν μόνο του και πεταμένο, είναι ντροπή αυτό».

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«Ήταν ένα πολύ σκοτεινό ιατρείο»

Η Χριστίνα Παππά μίλησε για την προσωπική της εμπειρία και σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συζήτηση που είχε ανοίξει σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής.

Αρχικά, εστίασε στην απώλεια του καλλιτέχνη και στη θέση που είχε η μουσική του στη ζωή της, εκφράζοντας τη θλίψη της για τον θάνατό του: «Λίγο πολύ πιστεύω ότι όλοι μας εξακολουθούμε να είμαστε συγκλονισμένοι με τον άδικο χαμό αυτό του σπουδαίου καλλιτέχνη. Εγώ ακόμη δε μπορώ να το πιστέψω. Όλοι μας τον αγαπήσαμε με τον τρόπο μας. Πονέσαμε με τα τραγούδια του, κλάψαμε, γελάσαμε, ξενυχτήσαμε. Καλό παράδεισο σε αυτό το παιδί που τόσο μα τόσο άδικα έφυγε».

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Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί η ίδια το ιατρείο πριν από χρόνια και περιέγραψε την εικόνα που είχε αποκομίσει από τον χώρο: «Εγώ θέλω να πω ένα περιστατικό που συνέβη πριν πολλά χρόνια, πριν 15 χρόνια. Είχα επισκεφθεί και το γραφείο αυτού του γιατρού. Είχα πάει για δυο επισκέψεις. Ήταν ένα πολύ σκοτεινό ιατρείο, που δεν είναι στον χαρακτήρα μου, δεν μου άρεσε».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνέχεια σε ένα περιστατικό που, όπως υποστήριξε, συνέβη κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής διαδικασίας, σε άλλο ιατρείο, περιγράφοντας την ξαφνική πτώση της πίεσής της και την αντιμετώπιση που ακολούθησε. «Πριν από 15 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, ήμουν παντρεμένη ακόμα με τον Κλαούντιο, δούλευα στο θέατρο και είχα βγάλει ένα κριθαράκι στο μάτι, το οποίο με το καθημερινό μακιγιάζ γινόταν πιο έντονο. Η μόνη μέρα που μπορούσα να το κάνω ήταν τη Δευτέρα που είχα ρεπό. Ο γιατρός εκείνη τη μέρα ευτυχώς μπορούσε μόνο στην κλινική γιατί την ώρα που ήταν να φύγω, η πίεσή μου κατέβηκε στο 4. Θυμάμαι ότι τους είπα “σβήνω” και με επανέφεραν με απινιδωτή» υποστήριξε η Χριστίνα Παππά.

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Τέλος, συνέδεσε την προσωπική της εμπειρία με τη συζήτηση για την ανάγκη προσοχής και διερεύνησης πριν από την επιλογή μιας θεραπείας: «Ίσως λοιπόν να έφυγε αυτός ο άνθρωπος για να μας υπενθυμίσει πόσα πολλά πράγματα πρέπει να προσέχουμε, πόσο πολύ πρέπει να ψάχνουμε και να είμαστε επιφυλακτικοί. Ο γιατρός εμένα τότε μου είπε ότι ευτυχώς πήγα στην κλινική διότι διαφορετικά θα με χάνανε».