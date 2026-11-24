Μια ιδιαίτερη έκκληση προς τις ιστοσελίδες και τους τηλεοπτικούς σταθμούς που δημιουργούν εικόνες του Γιώργου Μαζωνάκη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης απηύθυνε η αδελφή του, Μαρία.

Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, ζήτησε να χρησιμοποιούνται αυθεντικές φωτογραφίες του τραγουδιστή και να μην αλλοιώνονται ψηφιακά τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

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Η Μαρία Μαζωνάκη ευχαρίστησε παράλληλα τον κόσμο για τη στήριξη και τον σεβασμό που εξακολουθεί να δείχνει στη μνήμη του αδελφού της.

«Χρησιμοποιείτε τις αληθινές του φωτογραφίες»

«Μια μικρή παράκληση προς τις σελίδες και τα κανάλια που δημιουργούν κάρτες για τον αδερφό μου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Σας παρακαλώ, χρησιμοποιείτε τις αληθινές του φωτογραφίες, χωρίς να αλλοιώνετε τα χαρακτηριστικά του. Έχει τόσες όμορφες φωτογραφίες…

Το πρόσωπο και το χαμόγελό του δεν χρειάζονται καμία τεχνητή παρέμβαση. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για τη στήριξη και τον σεβασμό σας», έγραψε η Μαρία Μαζωνάκη. Screenshot

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