Χειμωνιάτικο θα είναι το πρωινό της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί τοπικά έως τους -3 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Μακεδονία και παγετό να εκδηλώνεται στα βόρεια ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν.

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Πού αναμένονται βροχές

Τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν:

Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο.

Το πρωί στην Κρήτη.

Από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στις κεντρικές και βόρειες ηπειρωτικές περιοχές.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί:

Από 0 έως 13 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα.

Από -3 έως 10 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία.

Από 5 έως 15 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα.

Από 4 έως 16 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα.

Από 10 έως 18 βαθμούς στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Από 6 έως 12 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Από 14 έως 18 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι στα πελάγη

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί, αρχικά 3 με 4 και βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

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Ο καιρός στην Αττική

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις αναμένεται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια του νομού θα είναι κατά 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από μεταβλητές διευθύνσεις.

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Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις.

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