Να περάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις διακηρύξεις στις πράξεις απέναντι στην Τουρκία ζήτησε ο Δημήτρης Τσιόδρας, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας πρέπει να έχει συγκεκριμένες συνέπειες στις σχέσεις της με την ΕΕ και όχι να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με πολιτικές καταδίκες.

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«Δεν πρόκειται για μεμονωμένη κίνηση»

Ο Δημήτρης Τσιόδρας ξεκαθάρισε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν αποτελεί μια αποσπασματική ενέργεια, αλλά μέρος της ευρύτερης στρατηγικής που ακολουθεί η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Αποτελεί συνέχεια της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας. Συνέχεια της αμφισβήτησης κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Συνέχεια της παράνομης κατοχής μέρους της Κύπρου», τόνισε.

Όπως επισήμανε, αυτή η πολιτική «πρέπει να έχει συνέπειες», όχι μόνο σε επίπεδο δηλώσεων, αλλά και στις ίδιες τις ευρωτουρκικές σχέσεις.

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Το μήνυμα για τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ έστειλε σαφές μήνυμα και προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που εξετάζουν τη συμμετοχή της Τουρκίας σε κοινά αμυντικά προγράμματα.

«Δεν είναι δυνατόν να συζητούν κάποιοι για συμμετοχή της Τουρκίας σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα τη στιγμή που απειλεί κράτη-μέλη της Ένωσής μας, άρα στρέφεται κατά της ευρωπαϊκής ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, άφησε αιχμές εναντίον κρατών-μελών που, όπως σημείωσε, επιλέγουν να αγνοούν την τουρκική στάση λόγω των οικονομικών συμφερόντων που διατηρούν στη γειτονική χώρα.

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«Τα σύνορα των κρατών-μελών είναι ευρωπαϊκά σύνορα»

Ο Δημήτρης Τσιόδρας υποστήριξε ότι κάθε αμφισβήτηση των συνόρων ενός κράτους-μέλους πρέπει να αντιμετωπίζεται συλλογικά από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Τα σύνορα των κρατών-μελών πρέπει να θεωρούνται ευρωπαϊκά σύνορα και όποια αμφισβήτησή τους πρέπει να βρίσκει αντιμέτωπη ολόκληρη την Ένωση», σημείωσε.

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Καταλήγοντας, τόνισε ότι μόνο με ενιαία στάση και πραγματικές συνέπειες θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδείξει ότι αποτελεί ουσιαστική πολιτική ένωση και «δεν μένει μόνο σε διακηρύξεις».