Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Συχνά τον μπερδεύουν με τον Αντώνη Ρέμο, μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό»

H Μαρία Αντωνά αναφέρθηκε στην ομοιότητα του συντρόφου της, Γιώργου Λιάγκα, με τον κορυφαίο τραγουδιστή, τον Αντώνη Ρέμο. Αφορμή στάθηκε η κοινή τους νυχτερινή έξοδος στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς, όπου οι δύο άνδρες απαθανατίστηκαν σε μια φωτογραφία που έγινε αμέσως viral.

Η Μαρία Αντωνά, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 21 Αυγούστου στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», δήλωσε με χιούμορ και ειλικρίνεια ότι δεν είναι λίγες οι φορές που ο κόσμος έχει μπερδέψει τον Γιώργο Λιάγκα με τον Αντώνη Ρέμο.

Όλα όσα είπε η Μαρία Αντωνά

«Θα μπορούσαν να είναι αδέλφια, όχι ξαδέλφια. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές τους μπερδεύουν. Έχει τύχει περίπτωση να πάει άνθρωπος να χαιρετήσει τον Γιώργο και να του πει, “Αντώνη μου, πόσο πολύ αγαπώ τα τραγούδια σου”. Αλήθεια. Κι όμως, σας λέω αλήθεια, πολύς κόσμος. Ο Γιώργος γελάει όταν συμβαίνει αυτό, δε λέει τίποτα», είπε αρχικά η ραδιοφωνική παραγωγός.

«Είναι απίστευτο, μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό. Είναι πολύ ταιριαστοί και έχουν και ίδια γούστα στα φαγητά. Είναι πάρα πολύ καλοφαγάδες. Είναι φίλοι πάρα πολλά χρόνια, πολύ καλοί φίλοι. Δεν ήταν τυχαία η συνάντησή τους. Είναι μαζί στο Ιόνιο και περνάνε φανταστικά», συμπλήρωσε η Μαρία Αντωνά.