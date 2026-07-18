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Καραλής: Τέταρτος στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5,95 μέτρα (βίντεο)

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 5,95 μέτρα με τη δεύτερη προσπάθειά του, ωστόσο δεν κατάφερε να υπερβεί τα 6,04 μ.

Καραλής: Τέταρτος στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5,95 μέτρα (βίντεο)
(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Την τέταρτη θέση στο Diamond League του Λονδίνου κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής, πραγματοποιώντας ακόμη μία αξιόλογη εμφάνιση στο επί κοντώ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 5,95 μέτρα με τη δεύτερη προσπάθειά του, ωστόσο δεν κατάφερε να υπερβεί τα 6,04 μ., ύψος στο οποίο είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, μένοντας τελικά εκτός βάθρου.

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Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Αμερικανός Σαμ Κέντρικς, ο οποίος πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,95 μέτρα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος αποχώρησε από τον αγώνα λόγω ενοχλήσεων, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Κέρτις Μάρσαλ.

Παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα έξι μέτρα, ο Καραλής επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σταθερότητά του σε κορυφαίο επίπεδο, συνεχίζοντας τις υψηλού επιπέδου εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν απέναντι στους κορυφαίους επικοντιστές του κόσμου.

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