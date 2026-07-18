Καραλής: Τέταρτος στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5,95 μέτρα (βίντεο)

Την τέταρτη θέση στο Diamond League του Λονδίνου κατέλαβε ο Εμμανουήλ Καραλής, πραγματοποιώντας ακόμη μία αξιόλογη εμφάνιση στο επί κοντώ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 5,95 μέτρα με τη δεύτερη προσπάθειά του, ωστόσο δεν κατάφερε να υπερβεί τα 6,04 μ., ύψος στο οποίο είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, μένοντας τελικά εκτός βάθρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Αμερικανός Σαμ Κέντρικς, ο οποίος πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,95 μέτρα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος αποχώρησε από τον αγώνα λόγω ενοχλήσεων, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Κέρτις Μάρσαλ.

Παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα έξι μέτρα, ο Καραλής επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σταθερότητά του σε κορυφαίο επίπεδο, συνεχίζοντας τις υψηλού επιπέδου εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν απέναντι στους κορυφαίους επικοντιστές του κόσμου.