Μ. Τουμασάτου για Μ. Καρυστιανού: «Αυτά έχουν τελειώσει εδώ και χρόνια – Είναι θέμα αυτοδιάθεσης»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Το ‘χουμε» παραχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (20.01) η Μαριάννα Τουμασάτου, η οποία κλήθηκε να απαντήσει για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

«Εγώ θα προτιμούσα να μιλήσουμε για τα Τέμπη, γιατί είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αποσυντονιστούμε από το κέντρο μας. Ας ασχοληθούμε με τα Τέμπη λίγο ακόμα. Αποπροσανατολίζεται ο στόχος, αλλά όχι με στόχο δικό της, αλλά με άλλων. Και ο στόχος της διαχείρισης της κουβέντας της, ήταν μια καλή ευκαιρία από άλλους, να το πάρουν από εκεί και να το πάνε το θέμα αλλού. Όχι ότι εκείνη το έκανε», ανέφερε η Μαριάννα Τουμασάτου.

«Όταν θα οργανωθεί το κόμμα τους φαντάζομαι και θα είναι έτοιμο, θα μπορούμε να συζητήσουμε και λίγο περισσότερο. Για την ώρα δεν έχουμε μια γνώση του τι θα υπερασπιστούν, τι θα πρεσβεύουν ή τι θα κάνουν. Είναι στόχος για το μέλλον, είναι ένας μελλοντικός στόχος αυτός για την ώρα, δεν έχουμε εικόνα. Η δήλωσή της με βρίσκει απέναντι. Αυτά έχουν τελειώσει στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Σώμα μου, επιλογή μου», συμπλήρωσε η ηθοποιός.