Νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία

Σε νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Στόχος είναι να καλυφθούν λειτουργικά κενά στη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις υπηρεσίας ή παραιτήσεις αναπληρωτών που είχαν προσληφθεί κατά την Α΄ φάση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την αναλυτική κατανομή που δημοσιοποίησε το υπουργείο, οι προσλήψεις αφορούν 222 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 71 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Οι προσλήψεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται συνολικά:

29 εκπαιδευτικοί διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

25 εκπαιδευτικοί διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Η κατανομή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι προσλήψεις κατανέμονται ως εξής:

37 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

107 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

4 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία, για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

4 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

16 εκπαιδευτικοί στα Δημόσια Σχολεία Ωνάση.

Οι προσλήψεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης την πρόσληψη 71 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Η κατανομή τους έχει ως εξής:

18 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

42 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη.

3 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης.

8 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης των ΚΕΔΑΣΥ.

Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ–ΕΒΠ που προσλαμβάνονται θα πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι υπάρχει αριθμητική ασυμφωνία στα στοιχεία της ανακοίνωσης: στο εισαγωγικό μέρος γίνεται λόγος για 239 προσλήψεις, ενώ η αναλυτική κατανομή αντιστοιχεί σε 293 άτομα, καθώς αφορά 222 εκπαιδευτικούς και 71 μέλη ΕΕΠ–ΕΒΠ.