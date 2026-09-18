“Καταιγίδα” εξελίξεων γύρω από τον θάνατο Μαζωνάκη: Η γιατρός με πτυχίο από το πανεπιστήμιο Χαβάης, ο υπνωτιστής και η έρευνα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Από την … σαμανική ιατρική και την «πτυχιούχο γιατρό» του πανεπιστημίου της Χαβάης, στον αναδρομεά υπνοθεραπευτή της Κηφισιάς. Αυτές ήταν οι προγραμματισμένες επισκέψεις του Γιώργου Μαζωνάκη την μοιραία για τον ίδιο ημέρα, που έχασε την ζωή του μέσα στην κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις γύρω από τις συνθήκες θανάτου, αλλά και τα πρόσωπα που περιέβαλαν τον γνωστό τραγουδιστή, καθώς λίγο μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση του ζευγαριού των ιατρών, στο «κάδρο» του ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, μπαίνει και ένας υπνοθεραπευτής, ο οποίος ήταν το άτομο, στο οποίο η ιατρός άνευ ειδικότητας που πραγματοποιούσε την πλασμαφαίρεση στον γνωστό τραγουδιστή, στάλθηκε μια από τις δυο φωτογραφίες που τράβηξε με το κινητό της τηλέφωνο και αποτυπώνεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, να υποβάλλεται στην ιατρική πράξη, που τελικά του στέρησε την ζωή. Πρόκειται για τον Νάσιο Κομιανό, τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης επρόκειτο να επισκεφθεί στο «ιατρείο» στην Κηφισιά, μαζί με την γιατρό άνευ ειδικότητας του Κολωνακίου, αμέσως μετά την πλαμαφαίρεση που θα υποβαλλόταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 64χρονος υπνοθεραπευτής, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας, προκειμένου να παρέχει κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

«Πελάτης της ιατρού 11 χρόνια ο Μαζωνάκης»

Η εμπλοκή του υπνοθεραπευτή στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ξεκίνησε από την κατάθεση του οδηγού ταξί με τον οποίο έφτασε στο μοιραίο ιατρείο της οδού Καρνεάδου ο γνωστός τραγουδιστής. Κατά την διάρκεια της εξέτασης του, ο οδηγός ταξί ανέφερε στους αστυνομικούς, πως « Ο Γιώργος μου είχε πει να τον περιμένω γιατί μετά την επίσκεψη στο ιατρείο, θα τον μετέφερα στον κύριο Κομιανό». Άμεσα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος μετέβη μόνος του στην εισαγγελία, το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9). Σε δηλώσεις του ο Νάσιος Κομιανός, υποστήριξε πως «πρώτη φορά τον είδα (σ.σ τον Μαζωνάκη) τη Δευτέρα πριν πεθάνει. Εγώ το κανόνισα το ραντεβού. Εγώ, εγώ. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα να του πάρω το ιστορικό του. Δεν το ολοκληρώσαμε και θα συνεχίζαμε την Τετάρτη». Παράλληλα υποστήριξε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, «ήταν πελάτης χρόνια στη Γάκα, τουλάχιστον από το 2015».

Ο υπνοθεραπευτής της Κηφισιάς δεν έκρυψε μάλιστα την έντονη ενόχληση του για τις ερωτήσεις που του έγιναν από δημοσιογράφους, αλλά και το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ για την εμπλοκή του στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας σε ανάρτηση του τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως ««Αυτή η ανθρωποφαγία που έχω υποστεί αυτές τις ώρες είναι τουλάχιστον βιασμός. Προσπαθώ να μπω στο σπίτι μου και περιστοιχίζεται από ρεπόρτερ. Δήλωσα ότι δεν έχω κάτι να πω για την υπόθεση Μαζωνάκη αν δεν ολοκληρωθεί το έργο των ανακριτικών αρχών.Πως αλλιώς να το τονίσω;Εδώ είναι το νομικό καθεστώς που αφορά στο επάγγελμα μου και να αναιρέστε τα περί κομπογιαννιτών».

Η απεργία πείνας και το κελί της Μουρτζούκου

Στις 07:00 το πρωί της Πέμπτης (17/9), η ιατρός ανευ ειδικότητας και ο σύζυγος της και ιδιοκτήτης της κλινικής μέσα στην οποία έχασε την ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού, σε διαφορετικές πτέρυγες. Ο 58χρονος παθολόγος ιατρός, από την ημέρα που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος έχει ξεκινήσει απεργία πείνας, αν και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας, φέρεται να σταμάτησε την απεργία πείνας και δίψας σε διάστημα λιγότερο από 24 ώρες. Κρατείται σε VIP κελί σε θάλαμο όπου κρατούνται αστυνομικοί, προκειμένου να μην πέσει θύμα επίθεσης από άλλους κρατούμενους.

Η 57χρονη σύζυγος του, θα παραμείνει στο ίδιο κελί όπου βρισκόταν Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία με την σειρά της, οδηγήθηκε στις φυλακές του Ελαιώνα. H 57χρονη θα προαυλίζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και μόνη της και δεν θα έρχεται σε επαφή με καμία από τις κρατούμενες. Αξίζει να σημειωθεί δε, πως το κλίμα στις φυλακές είναι ιδιαίτερα «βαρύ» για την ιατρό, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν πολύ αγαπητός μεταξύ των κρατουμένων, καθώς είχε πραγματοποιήσει συναυλία για εκείνες το 2023 στον προαύλιο χώρο των φυλακών.

Η έρευνα Βουρλιώτη

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά έρευνα επικεντρωμένη στους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στο πλαίσιο της έρευνας, θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχειά που έχουν δει το «φως» της δημοσιότητας ενώ τα κλιμάκια της Αρχής θα ελέγξουν διεξοδικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Όπως προβλέπει ο νόμος σε περίπτωση, που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, κ.λπ. και θα αποστείλει τα στοιχεία στον εισαγγελέα.