Στο Αυτόφωρο η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά για την επίθεση των σκύλων σε τρεις πολίτες

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος της για την επίθεση δύο σκύλων σε τρεις πολίτες στη Βούλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν τα δύο σκυλιά φέρεται να ξέφυγαν από τον έλεγχο των κηδεμόνων τους και να επιτέθηκαν διαδοχικά σε έναν άνδρα και δύο γυναίκες, προκαλώντας τον τραυματισμό τους.

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Για την υπόθεση είχε συλληφθεί μία 61χρονη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι θεία του γνωστού Έλληνα τενίστα.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Σε βάρος της κατηγορουμένης ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

Πρόκληση σωματικής βλάβης διά παραλείψεως, κατά συναυτουργία και κατά συρροή

Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή διαφυγής ζώων συντροφιάς

Μετά την άσκηση της δίωξης, παραπέμφθηκε να δικαστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Οι κατηγορίες αφορούν τις παραλείψεις που φέρεται να επέτρεψαν στα σκυλιά να διαφύγουν και να επιτεθούν στους τρεις πολίτες. Η ποινική ευθύνη της κατηγορουμένης θα κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

Πώς έγινε η επίθεση στη Βούλα

Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ 07:00 και 07:30 το πρωί, έξω από κατοικία στην περιοχή της Βούλας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο σκυλιά επιτέθηκαν αρχικά σε μία γάτα και στη συνέχεια στράφηκαν εναντίον ενός 76χρονου άνδρα, τον οποίο δάγκωσαν στο αριστερό χέρι.

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Ο τραυματίας μετέβη με δικά του μέσα στο Κέντρο Υγείας Βούλας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 76χρονος ενημέρωσε μία 67χρονη συγγενή του, η οποία έσπευσε στο σημείο. Στη συμβολή των οδών Ύπατης και Αγάπης, όμως, δέχθηκε και εκείνη επίθεση από τα σκυλιά και τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι.

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Τρίτη γυναίκα χρειάστηκε ράμματα

Από τα δύο σκυλιά φέρεται να δέχθηκε επίθεση και μία 57χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι και στον μηρό.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, χρειάστηκε να υποβληθεί σε ράμματα.

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Για την υπόθεση είχε σχηματιστεί αρχικά δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατ’ εξακολούθηση, ενώ οι Αρχές αναζητούσαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ακόμη μία γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι η κηδεμόνας του δεύτερου σκύλου και μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά.

Το DEBATER είχε μεταδώσει από την πρώτη στιγμή τις πληροφορίες για την επίθεση και τον τραυματισμό των τριών πολιτών.