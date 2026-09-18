Τίμησαν τον Ολυμπιακό Γιώργο Μαζωνάκη στο γήπεδο της ΑΕΚ – Τραγούδι του έπαιζε σε όλο το στάδιο (βίντεο)

Μία ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση έκαναν οι αρμόδιοι στο γήπεδο της ΑΕΚ, τιμώντας τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος ήταν γνωστό πως ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Ολυμπιακού.

Παρά το γεγονός ότι η τιμητική αυτή κίνηση έγινε μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ, οι άνθρωποι του σταδίου επέλεξαν να τιμήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή, βάζοντας να ακουστεί ένα από τα γνωστά τραγούδια του σε ολόκληρο το γήπεδο.

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Οι θεατές, μάλιστα, συμμετείχαν στη συγκινητική στιγμή και τραγούδησαν όλοι μαζί το «ανήκω σε εμένα» δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στις εξέδρες.

Η μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη ενώθηκε για λίγα λεπτά με τις φωνές χιλιάδων ανθρώπων, σε έναν αυθόρμητο φόρο τιμής στον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή και άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και είναι χαρακτηριστική της συγκίνησης που προκάλεσε η απώλειά του…