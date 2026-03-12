Λουκία Πιστιόλα: Σε αναπηρικό αμαξίδιο πλέον η ηθοποιός – Η σπάνια δημόσια εμφάνισή της (pics) 

Μια από τις πιο φορτισμένες εικόνες στην κηδεία του σπουδαίου σκηνοθέτη Γιώργου Πανουσόπουλου ήταν η παρουσία της Λουκίας Πιστιόλα. Η αγαπημένη ηθοποιός, που πάντα ξεχώριζε για την ενέργεια και το ταλέντο της, πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς, μετακινούμενη πλέον με αναπηρικό αμαξίδιο.

Τι έχει αποκαλύψει για την διάγνωσή της με Πάρκινσον

Η εικόνα της ηθοποιού προκάλεσε ρίγη συγκίνησης, καθώς η ίδια έχει μιλήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Λουκία Πιστιόλα: Απαντά στον Μάρκο Σεφερλή – «Εγώ είμαι ηθοποιός, δεν έχω ανάγκη από καμία διαφήμιση»

Σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή «Πάμε Δανάη!», η Λουκία Πιστιόλα είχε αποκαλύψει πως διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον, μια κατάσταση που άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά της μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

«Έχω αρχίσει να έχω δυσαρθρία. Είμαι τελειομανής και με τσαντίζει ο εαυτός μου. Έπαθα Πάρκινσον μετά το εμβόλιο, σε μία εβδομάδα. Από αεικίνητη έγινα μία ανάπηρη γυναίκα. Δεν ξέρω αν ήταν το εμβόλιο ή ο ίδιος ο covid. Το σοκ ήταν μεγάλο.

Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να πέφτουν οι δυνάμεις σου και να θέλεις να πεθάνεις στο σανίδι. Πρέπει να σέβεσαι το κοινό και τους συνάδελφους σου. Με το Πάρκινσον δεν έχω ισορροπία, δεν μπορώ να χορέψω και να γράψω. Δεν είμαι στο 100% και αυτό θέλει το θέατρο» είχε δηλώσει η ηθοποιός.

Η τελευταία θεατρική της εμφάνιση ήταν στην παράσταση «Blue Train» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου στο Θέατρο Άλμα, η οποία είχε κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2024.

Η ηθοποιός είχε δηλώσει τότε σε συνέντευξή της ότι αυτή θα είναι η τελευταία της θεατρική δουλειά, καθώς η διάγνωσή της με τη νόσο του Πάρκινσον κατέστησε απαραίτητη την απόσυρσή της από το θέατρο και την τηλεόραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στο συγκεκριμένο έργο συμμετείχε σε έναν σύντομο ρόλο 20 λεπτών, τον οποίο τελικά χρειάστηκε να εγκαταλείψει στις αρχές του 2025 για λόγους υγείας.

Τη Λουκία Πιστιόλα στην παράσταση «Blue Train» αντικατέστησε η Μαρία Αλιφέρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες:

NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ