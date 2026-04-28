Παρθένα Χοροζίδου: «Δεν περίμενα τη συμμετοχή μου στην Eurovision σε καμία περίπτωση»

Η Παρθένα Χοροζίδου μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την συμμετοχή της στη Eurovision 2026 στο πλευρό του Ακύλα, δηλώνοντας πως δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι από τηλεθεάτρια θα βρισκόταν στη σκηνή του διαγωνισμού. Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως αρχικά ξαφνιάστηκε από την πρόταση του Φωκά Ευαγγελινού, όμως η οικογένειά της την ενθάρρυνε να πει το «ναι» σε αυτή την πρόκληση.

Η ίδια αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στη χημεία που έχει αναπτύξει με τον Ακύλα, χαρακτηρίζοντάς τον εξαιρετικά εργατικό και ταλαντούχο.

Μάλιστα, σχολίασε με χιούμορ τις φήμες που την ήθελαν να υποδύεται τη μητέρα του επί σκηνής, τονίζοντας πως τον νιώθει πλέον δικό της άνθρωπο και τον στηρίζει σε κάθε βήμα της απαιτητικής προετοιμασίας τους.

«Παρακολουθούσα σαν παιδάκι τη Eurovision. Την έχω παρακολουθήσει μέχρι και στο ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο. Σε καμία περίπτωση δεν περίμενα τη συμμετοχή μου στη Eurovision. Με τον Ακύλα υπάρχει χημεία, ο Φωκάς πάντα διαλέγει ανθρώπους δίπλα του με καλό υλικό. Όταν με πήρε τηλέφωνο ο Φωκάς, μόνο που δεν του το ‘κλεισα, του λέω είσαι τρελός.

Το συζήτησα με την οικογένειά μου και μου είπαν να πω ναι. Δεν αισθανόμουν πως έχω το δικαίωμα να πατήσω σε αυτή τη σκηνή. Θα είμαστε χαρακτήρες μέσα στο παιχνίδι του Ακύλα. Περιμένω με χαρά, απολαμβάνω όλο αυτό που κοντεύει να τελειώσει και στεναχωριέμαι.

Ο Ακύλας γίνεται κάθε μέρα και καλύτερος, είναι πολύ δουλευταράς. Είμαι κολακευμένη που έλεγαν πως θα είμαι η μητέρα του, μακάρι να έκανα ένα τέτοιο παιδί. Επειδή ήρθαμε πολύ κοντά και τον βλέπω πολύ κουρασμένο, του λέω “παιδί μου” και με αγκαλιάζει και ξεκουράζεται πάνω μου», αποκάλυψε η Παρθένα Χοροζίδου.

Ο ρόλος της ηθοποιού στην φετινή Eurovision

Η επιλογή της ταλαντούχας ηθοποιού δεν είναι τυχαία, καθώς η ελληνική αποστολή και ο σκηνοθέτης Φωκάς Ευαγγελινός επιθυμούν να περάσουν ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης μέσα από το συγκεκριμένο κόνσεπτ.

Η Παρθένα Χοροζίδου θα βρίσκεται στο πλευρό του Akyla τόσο στον ημιτελικό όσο και στον μεγάλο τελικό, αποτελώντας ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της φετινής ελληνικής εμφάνισης στον διαγωνισμό.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης τόνισε πρόσφατα στην Super Κατερίνα πως ο Φωκάς Ευαγγελινός ετοιμάζει σπουδαία πράγματα, ενώ άφησε να εννοηθεί πως υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις που η ΕΡΤ διαχειρίζεται προσεκτικά για επικοινωνιακούς λόγους.