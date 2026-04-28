Ελένη Γερασιμίδου: «Παίρνω σύνταξη 1.000 ευρώ και με πετάνε έξω οι πλατφόρμες γιατί με θεωρούν πλούσια»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου η Ελένη Γερασιμίδου, η οποία αναφέρθηκε στην καθημερινότητά της, τα οικονομικά της και τη σχέση της με τη σύγχρονη τεχνολογία. Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως, παρά τις δυσκολίες της εποχής, το κράτος την κατατάσσει στους «προνομιούχους» λόγω της σύνταξής της.

Συγκεκριμένα, η Ελένη Γερασιμίδου ανέφερε ότι η σύνταξή της, που αγγίζει τα χίλια ευρώ, αποτελεί τροχοπέδη για τη λήψη οποιουδήποτε κοινωνικού επιδόματος.

«Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο, πληρώνω λογαριασμούς από εκεί. Δεν ήταν δύσκολο να το μάθω. Μπαίνω και σε κάτι πλατφόρμες που με “πετάνε έξω” ως πλούσια. Παίρνω μια σύνταξη κοντά στο χιλιάρικο, οπότε θεωρούμαι πλούσια. Δεν παίρνω κανένα από τα επιδόματα γιατί θεωρούμαι πλούσια. Instagram και facebook δεν έχω», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Παρά την άρνησή της για το Facebook και το Instagram, η ίδια παρακολουθεί τις διεθνείς ειδήσεις διαδικτυακά και διαβάζει τον «Ριζοσπάστη» όταν δεν μπορεί να τον προμηθευτεί σε έντυπη μορφή.

Όσο για το TikTok, δήλωσε επιφυλακτική για το αν η συγκεκριμένη πλατφόρμα βοηθά στην εξέλιξη ή αν τελικά μας πηγαίνει πίσω, αν και παραδέχτηκε πως η κόρη της τής δείχνει ενίοτε κάποια συγκινητικά βίντεο που την αγγίζουν.

«Δε μπαίνω σε site, μπαίνω μόνο να δω ειδήσεις, όταν δεν παίρνω έντυπο τον Ριζοσπάστη μπαίνω και τον διαβάζω διαδικτυακά… Μαθαίνω τι γίνεται στον κόσμο. Δε βλέπω TikTok. Δε ξέρω αν είναι προχωρημένο, μπορεί να μας πηγαίνει και πίσω. Μου έχει δείξει κάτι βίντεο συγκινητικά η κόρη μου», είπε η Ελένη Γερασιμίδου.

