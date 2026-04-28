Eurovision 2026: Ανεβαίνει στα στοιχήματα ο Akylas με το Ferto – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Σε τροχιά ανόδου βρίσκεται η ελληνική συμμετοχή για την Eurovision 2026, με τον Akyla να κερδίζει διαρκώς έδαφος στις στοιχηματικές αγορές καθώς πλησιάζουμε στη μεγάλη βραδιά του διαγωνισμού.

Το τραγούδι «Ferto» φαίνεται να πείθει ολοένα και περισσότερο τους fans και τους αναλυτές, αποτυπώνοντας την εντατική προετοιμασία του καλλιτέχνη και της ελληνικής αποστολής.

Μετά από μια σύντομη κάμψη στα μέσα Απριλίου, όπου η Ελλάδα είχε υποχωρήσει στην 5η θέση, τα δεδομένα ανατράπηκαν. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Τρίτης 28 Απριλίου, η ελληνική συμμετοχή σκαρφάλωσε στην 4η θέση με πιθανότητες νίκης που αγγίζουν το 10%, ξεπερνώντας την Αυστραλία και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της.

Η κορυφή των προγνωστικών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τη Φινλανδία να παραμένει ο αδιαμφισβήτητος «κυρίαρχος» της κούρσας.

Με λιγότερο από 30 ημέρες να απομένουν, η προσοχή στρέφεται πλέον στις πρώτες τεχνικές πρόβες στη σκηνή. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι ζωντανές εμφανίσεις θα είναι εκείνες που θα καθορίσουν την τελική «χρυσή» πεντάδα, με τον Akyla να στοχεύει σε ένα οπτικοακουστικό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να φέρει την Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στην κορυφή.