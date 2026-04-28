Βάσια Παναγοπούλου: Το ατύχημα της ηθοποιού στην Κωνσταντινούπολη – Τραυματίστηκε σε αεροπλάνο

Η Βάσια Παναγοπούλου περνάει δύσκολες στιγμές με την υγεία της, καθώς είχε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια της επιστροφής της από ταξίδι στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Η φίλη της ηθοποιού, Ευρυδίκη Πόθου Σφακιανάκη, με ανάρτησή της στο Facebook την Τρίτη (28/04) περιέγραψε μια δύσκολη εμπειρία που βίωσε η πρωταγωνίστρια της «Γης της ελιάς».

Όπως ανέφερε, κατά την αποβίβασή της από αεροπλάνο στην Κωνσταντινούπολη, η σκάλα δεν είχε τοποθετηθεί σωστά, με αποτέλεσμα η ηθοποιός να χάσει την ισορροπία της και να βρεθεί πεσμένη στο έδαφος, με το ένα πόδι να εγκλωβίζεται στο κενό ανάμεσα στο αεροσκάφος και τη σκάλα.

Η ίδια μαζί με τη φίλη της ζήτησαν άμεσα βοήθεια, ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν έλαβαν την ανταπόκριση που θα περίμεναν από το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας. Η ηθοποιός τελικά αναγκάστηκε να μετακινηθεί με εμφανή πόνο μέχρι την πύλη αναχώρησης, από όπου επέστρεψε στην Ελλάδα.

Μετά από μεγάλη ταλαιπωρία, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί κάταγμα στον αστράγαλο.

Η ανάρτηση

«Φανταστείτε ότι με πολύ κόπο μπήκαμε στο λεωφορείο μεταφοράς επιβατών με παντελώς αδιάφορη αντιμετώπισε, τόσο από το προσωπικό του αεροσκάφους άλλο τόσο και από τους υπόλοιπους υπαλλήλους της εταιρείας, αν και ταξιδεύαμε business. Με δυσκολία κλήθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αντί όμως για σωστή ιατρική αντιμετώπιση, η νοσοκόμος η οποία δήλωσε γιατρός, άρχισε να κάνει μαλάξεις στο πρησμένο και μελανό πόδι ενώ ήταν ηλίου φαεινότερο ότι ο αστράγαλος είχε εμφανώς φύγει από την θέση του. Η Βάσια, ούρλιαζε από τους πόνους και ζητήσαμε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η απάντηση που λάβαμε μετά από όλη αυτή την αισχρή συμπεριφορά “θα χάσετε την πτήση σας”, “θα πληρώσετε όλα τα έξοδα του νοσοκομείου μόνοι σας”» έγραψε η φίλη της Βάσιας Παναγοπούλου.